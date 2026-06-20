74 удара с камшик: Наказаха иранска певица, не е носила хиджаб ВИДЕО

Иранската певица Парасту Ахмади е осъдена на 74 удара с камшик за изпълнение без хиджаб по време на концерт, излъчван на живо в YouTube през 2024 г., съобщиха правозащитни групи.

29-годишната Ахмади и осем членове на нейния продуцентски екип, включително музиканти, са осъдени за изпълнението, според съдебни документи от наказателния съд на провинция Кум, видени от правозащитници, пише The Independent.

На групата е забранено да напуска страната и да се занимава с артистични дейности в продължение на две години.

Обвиненията срещу тях включват нарушаване на обществения ред и публикуване на „вулгарно и неморално съдържание“ онлайн.

"Наказанието на Ахмади от 74 удара с камшик само за това, че е пеела и се е появявала без хиджаб, е поредното напомняне, че условията на човешките права в Иран не са се променили, въпреки пропагандната кампания на иранските власти по време на войната, насочена към подобряване на имиджа им“, каза Бахар Гандехари, директор на застъпничеството в базирания в САЩ Център за правата на човека в Иран.

Певицата е била задържана

Певицата беше задържана заедно с няколко музиканти през декември 2024 г., след като изпълни песента Az Khoone Javanane Catam, патриотична песен, означаваща "От кръвта на младежта на родината“, без хиджаб.

Видеото събра милиони гледания в YouTube.

Parastoo Ahmadi performed this concert with no listeners present, as a symbol of hope & resistance.

The court has ordered 74 lashes for her, simply for singing to an imaginary audience. For being a woman with a voice.#woman_life_freedom#IranMassacre‌

pic.twitter.com/GMdWznWbFG — هلیا Helia (@talesfromhellll) June 18, 2026

"Пеенето, изпълнението на музика и продуцирането или разпространението на музикални произведения от жени не са криминализирани съгласно иранското наказателно право“, каза Моеин Хазаели, адвокат по правата на човека.

"Следователно подобни дейности не могат разумно да се тълкуват като производство, разпространение или публикуване на неприлично съдържание“, добавя адвокатът.