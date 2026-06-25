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Русия закрива румънското консулство в Санкт Петербург

Обяви генералния консул за персона нон грата

25.06.2026 | 19:08 ч. 2
Reuters

Reuters

Русия разпореди закриването на румънското консулство в Санкт Петербург и експулсира генералния му консул. Това е ответна мярка за закриването на руската дипломатическа мисия в румънския пристанищен град Констанца.

Отношенията между Русия и Румъния, членка на ЕС и НАТО, достигнаха ново дъно, след като миналия месец дрон се разби в къща в румънския град Галац, на границата с Украйна. Тогава Румъния обвини Москва, че е изстреляла дрона, който за първи път от началото на руската офанзива през 2022 г. удари жилищна сграда извън територията на Украйна. Русия отрече тези обвинения, припомня AFP.

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След строго предупреждение в руското външно министерство на румънския посланик Кристиан Истрате беше връчена нота, “с която генералният консул на Румъния в Санкт Петербург се обявява за persona non grata“, се посочва в изявление на министерството.

В нотата също така се посочва “предстоящото закриване на консулското представителство на тази страна, намиращо се там“.

Този ход е “отговор“ на решението на Букурещ да закрие руската мисия в черноморския град Констанца. Министерството на външните работи на Румъния заяви, че този ход е бил “предвидим“.
Падането на дрон през май, при което бяха ранени двама души, предизвика остра реакция от Румъния и съюзниците ѝ в НАТО и ЕС. / БГНЕС

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