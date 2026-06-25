След земетресенията Мадуро призова за единство

Задържаният от САЩ бивш президент на Венецуела Николас Мадуро отправи послание за солидарност към страната си след земетресенията вчера, предаде агенция ЕФЕ.

"Пред лицето на мощното земетресение, което удари родината ни, нашите молитви са с пострадалите венецуелски семейства. В този труден момент призивът е за национално единство, спокойствие и любов. Сърцата ни са с цяла Венецуела", заяви Мадуро.

Изявлението беше направено от Ню Йорк, където Мадуро и съпругата му Силия Флорес са задържани във федерален затвор по обвинения в наркотероризъм, трафик на наркотици и притежание на оръжие.

В изявлението си той се обърна към "обичания народ на Венецуела" и каза, че това е момент за "максимално единство, максимална солидарност и максимални действия".

"Нека никой не бъде оставен сам. Нека всяка общност се погрижи за своите деца, за своите възрастни, за болните, и нека всички подкрепим работата на спасителните екипи, националната полиция, въоръжените сили, гражданската защита, пожарникарите, работниците и доброволците", заяви бившият лидер.

Мадуро призова и за "национално единство, спокойствие и любов: да помагаме, да защитаваме, да споделяме, да издигаме и да възстановяваме".

"Венецуела е преминала през тежки изпитания и ще излезе от това по-силна, с вяра, дисциплина и солидарност. Сърцата и молитвите ни са с вас. Нека Бог благослови и защити Венецуела", завърши Мадуро. / БТА