Зеленски предлага създаването на Национален пантеон за героите на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски внесе в парламента законопроект за създаване на национален пантеон в чест на украинските герои, съобщава ДПА.

"Днес внесох в парламента закон за украинския национален пантеон“, каза Зеленски в обръщение по случай Деня на Конституцията. "Имената на всички герои, които през различни векове и епохи са се борили за Украйна и са вдъхновявали Украйна, ще бъдат събрани и завинаги записани в нашата история."

"Никой никога повече няма да диктува на украинците кои герои трябва да почитат, кои празници трябва да отбелязват или каква история трябва да учат", добави Кирило Буданов, ръководителят на президентския кабинет на Зеленски. "Нашите предци са се борили векове за това право на свободно самоопределение и национална независимост и точно за това нашите войници проливат кръвта си днес."

Позоваването на самоопределението беше възприето и като удар срещу съседна Полша, чийто президент Карол Навроцки отмени високопоставен орден, присъден на Зеленски, на фона на спор за историята.

Паметникът ще бъде построен в Киев.