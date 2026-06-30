Денят, в който драг кралиците в Русия станаха по-опасни от талибаните

Гей клубът "Поза", с неговите драг шоута и оптимистична поп музика, не изглеждаше като леговище на екстремисти и терористи, настроени да унищожат Русия.

И все пак в понеделник трима от служителите на клуба получиха до седем години затвор. Това са първите присъди, произнесени от руски съд, откакто Кремъл забрани всякаква форма на ЛГБТ изразяване, под предтекст, че това е заплаха за бъдещето на страната, пишат от The Times.

И тримата бяха арестувани от въоръжена полиция, носеща бронежилетки, която нахлу в клуба в град Оренбург, на 900 мили източно от Москва, през март 2024 г. Служителите, придружени от членове на прокремълска националистическа група, наредиха на мъжете да лежат полуголи и с разперени ръце на земята, според видео от акцията.

Вячеслав Хасанов, собственикът на клуба, беше осъден на седем години; Диана Камилянова, служителка, получи шест години; и Александър Климов, неговият арт директор, беше осъден на две години затвор за заснемане на изпълнения на драг артисти. Разследващите заявиха пред съда, че всички те са "лица с нетрадиционна сексуална ориентация", които са се заговорили да популяризират ЛГБТ идеи.

Арестите им дойдоха месеци след като Русия забрани "международното ЛГБТ социално движение" и го добави към официалния си списък с екстремисти и терористи, поставяйки фиктивната глобална организация наравно с Ислямска държава и насилствените неонацистки групи. Руският върховен съд заяви, че предполагаемото движение е основано в Съединените щати и действа в Русия от 1984 г. с цел "ограничаване на раждаемостта".

Присъдите дойдоха на фона на това, че талибаните бяха премахнати от руския списък със забранени терористични групи миналата година, тъй като Кремъл се стреми да нормализира отношенията с фундаменталистката ислямска групировка след завземането на властта в Афганистан.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. президентът Путин безмилостно се справя с всичко, което Кремъл смята за подкопаващо "традиционните ценности". Миналия месец бивш служител на бар в Москва, който направи наргиле под формата на традиционна великденска торта, беше осъден на три години затвор за "обида на чувствата на вярващите".

Ксения Белоусова публикува видеоклип в Instagram, показващ наргиле с торта кулич и думите:

"Дори Христос би възкръснал от мъртвите за това".

Брат ѝ е войник, който се бие в Украйна, според Mediazona, уебсайт на опозицията в изгнание.

Миналата година руският Върховен съд също забрани "международното сатанистко движение" като екстремистка организация. Андрей Картаполов, високопоставен депутат, който оглавява комисията по отбрана на руския парламент, заяви пред официалните лица преди решението, че сатанизмът е "пряка заплаха за руската държавност".

Мъж в Санкт Петербург стана първият човек, осъден по закона през ноември, след като беше обвинен в притежание на чаша с пентаграма, изображение на Бафомет, езическо божество с глава на коза, и книга, наречена "Сатанински ритуали". Той беше осъден на 12 дни затвор.