Полицията в Москва нахлу на метъл концерт, обвини музикантите в "сатанизъм" ВИДЕО

Руската метъл група "Нечист" и нейните фенове станаха поредните жертви на репресиите на Кремъл срещу "сатанизма". В събота държавни медии съобщиха, че московската полиция е нахлула и е прекратила концерт на "Нечист" заради предполагаемо наличие на пентаграми, обърнати кръстове и други символи, забранени като "екстремистки". Най-малко 10 души са били задържани, но няма съобщения за повдигнати обвинения срещу тях. Ето какво знаем за последния случай в руския кръстоносен поход срещу несъществуващото "Международно движение на сатанизма".

Полицейският обиск на концерта на "Нечист" в клуб "Еклипс" в Москва на 7 февруари беше широко отразен в държавни медии, включително проправителствения вестник "Известия", държавната телевизия РЕН ТВ и новинарския канал Telegram 112.

Eclipse обявиха шоуто в социалните медии още в началото на декември. Концертът беше по повод рождения ден на "Нечист", като групата обеща "специален сет".

"Няма чудеса - само тъмнина, шум и първичен хаос", написаха организаторите.

В програмата бяха посочени още три групи: московските Neargroth и Arcanorum Astrum, както и BalsamatoR от град Ярославъл.

Според "Известия" организаторите са планирали да покажат "пентаграми, обърнати кръстове и други забранени символи". Видеоклипове, разпространени по Telegram каналите, показват музиканти със сценичен грим, стоящи на бара на клуба с вдигнати ръце. В един клип, когато е попитан каква музика свирят групите, член на BalsamatoR отговаря:

"Предимно за морги."

In russia a birthday celebration of the black metal band "Nechist" got raided, they are all suspected of "Satanism" 😆 pic.twitter.com/A1tOFeTbNc — Kvist (@kvistp) February 8, 2026

Снимки, направени вътре в залата, показват сценичен реквизит и мърчандайз - чаши, нашивки, шапки и други предмети с различни символи. 112 твърди, че "цялото място е било украсено с пентаграми, кръстове и черепи".

"Известия" съобщи, че полицията е задържала 10 души, включително организатора на събитието, и ги е отвела в полицейски участък. Задържаните не са били освободени и властите не са съобщили какви обвинения могат да им бъдат повдигнати.

Русия забрани "Международното сатанистко движение" през юли 2025 г., определяйки го като "екстремистко", въпреки че изглежда, че такава организация не съществува. Показването на символи, които властите считат за "сатанистки", се счита за престъпление.

Контрол на "сатанизма"

Нахлуването на концерт се вписва в по-широк модел, който се очерта, след като Върховният съд на Русия определи "сатанизма" като правна заплаха. Решението срещу "Международното сатанистко движение", постановено по искане на Главната прокуратура и Министерството на правосъдието, не определя кои лица или групи принадлежат към движението, нито предоставя доказателства за неговото съществуване. Въпреки това прокурорите твърдят, че неговите "последователи" призовават за оскверняване на православни църкви, параклиси и крайпътни кръстове, участват в окултни ритуали и извършват ритуални убийства.

В последвалите месеци руските съдилища започнаха да налагат глоби за провинение за публично показване на това, което властите определят като "сатанински" символи. В един от първите известни случаи жител на град Курган беше глобен с 1000 рубли (около 13 долара) за публикуване на това, което съдът определи като "фотографско изображение на "символ на Сатана" във ВКонтакте, руската версия на Facebook. В решението не се уточнява какъв е символът.

Жител на Липецка област в Русия също беше глобен за публикуване на няколко изображения в социалните медии, включително снимка на татуировка с надпис "САТАНА", снимки на пентаграми и обърнати кръстове и мем.

"Мамо, това е Саша. Той е добро момче"

Картите Таро също доведоха до глоби. През октомври 2025 г. жена в Краснодар беше глобена за публикуване на две изображения, идентифицирани от съда като "пентаграма" и "Бафомет". Въпреки че решението не включваше самите изображения, профилът на жената в социалните медии показваше, че тя работи като гадател на таро. Независимият информационен ресурс Verstka, който прегледа съдебните протоколи, откри приблизително 20 дела за провинение за показване на "сатанински" символи през четирите месеца след решението на Върховния съд.

Друга жертва на решението беше отмяната на Некрокомикон, фестивал, планиран да се проведе в Санкт Петербург през ноември 2025 г. Полицията задържа организатора му, Алексей Самсонов, ден преди планираното събитие. Според Самсонов, той предварително е получил призовка от областните власти, които го предупредили, че фестивалът е "нежелан".

"Нямаше позоваване на никакъв закон", каза Самсонов. "Само подозрения, че сатанизъм може да присъства на събитието."

Неговият съорганизатор, Дмитрий Трушков, също заяви, че областните власти са обвинили екипа на фестивала във връзки с "сатанисткото движение".

Фестивалът все пак отвори за кратко, но организаторите скоро научиха, че разрешението им за събитието е отнето, което ги принуди да го спрат. В последваща публикация в социалните мрежи организаторите заявиха, че временно не могат да възстановят сумите за билети поради технически причини, но предложиха да ги прехвърлят за друг фестивал, планиран за май 2026 г.

"Ние се борим не само за Necrocomicon, но и за самия принцип", написаха те. "Властите не могат да бъдат допуснати да разрушават частни събития безнаказано. Молим ви да се присъедините към нас в тази борба."