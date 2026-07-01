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Криза в британския флот: готовността на бойните подводници отново е нулева

Състоянието на подводния флот е подложено на особено силни критики

01.07.2026 | 01:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Степента на наличност на флота от ядрени подводници на Британския кралски флот отново падна до нула, като всички подводници клас Astute на службата в момента са в процес на поддръжка. Пълната липса на налични подводници предизвиква особено големи опасения поради огромната зависимост на ВМС от клас Astute за бойни роли, до голяма степен поради ограничения брой и силно ограничените възможности на разрушителите клас Type 45 на ВМС, които самите продължават да страдат от ниска степен на наличност и ниска надеждност. Състоянието на подводния флот е подложено на особено силни критики поради продължаващото участие на британските въоръжени сили в множество конфликти, включително подкрепа на водената от САЩ кампания срещу Иран, активно разполагане на сухопътни сили за борба с руските сили в Украйна и насочване към руски граждански кораби, пише MWM.

Коментирайки ограничената способност на Обединеното кралство да поддържа своя подводен флот, бившият директор по ядрената политика в Министерството на отбраната контраадмирал Филип Матиас през декември 2025 г. предупреди, че страната вече не е в състояние да изпълнява програмата си за ядрени подводници.

Той подчерта, че годините на лошо управление сериозно са подкопали нивата на наличност на флота

и широк спектър от други показатели за ефективност, и твърди, че флотът е страдал от "шокиращо ниски нива на наличност", като съкращенията на бюджета и „огромният провал“ в управлението на ключов персонал са изострили проблемите.

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За разлика от разрушителя клас Type 45, който е страдал от много чести повреди и има ниска наличност, главно поради проблеми със самия дизайн, ниските нива на наличност на подводници клас Astute са до голяма степен резултат от затруднения в поддръжката, ограничен капацитет на корабостроителниците и недостиг на работна сила. Продължаващата експлоатация на стареещите подводници с балистични ракети клас Vanguard, които се конкурират за същата специализирана инфраструктура като корабите клас Astute, също е важен фактор. Забавянията в разработването на балистичните ракетни подводници клас Dreadnought допълнително удължиха експлоатационния живот на по-старите кораби клас Vanguard, като по този начин увеличиха натиска върху вече ограничените съоръжения за поддръжка на ядрени подводници на Великобритания.

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