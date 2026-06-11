Най-проблемната бойна машина в света: Може ли Великобритания най-сетне да поправи Ajax?

Бронираната машина Ajax, разработена за британската армия, се подновява в изпитания, като министърът на отбраната Люк Полард съобщи за „поетапен подход за предоставяне на подобрена машина Ajax“, започвайки с първа фаза, която рестартира изпитанията на настоящата платформа с ограничен брой машини, работещи „при строго контролирани условия и режими на поддръжка“. Втората фаза, каза Полард, ще доведе до „редица значителни подобрения в рамките на месеци“, включително подобрения във филтрирането на въздуха, отоплението на отделението за екипаж и системата за генериране на електрическа енергия, пише MWM. Програмата се превърна в една от най-продължителните и противоречиви в света и въпреки че General Dynamics и Министерството на отбраната вече са внедрили стотици промени в дизайна, използването на машините трябваше да бъде преустановено през ноември 2025 г., след като необичайни шумове и вибрации в няколко превозни средства причиниха най-малко 32 жертви. Симптомите сред персонала след каране на превозните средства включват треперене и повръщане, което в някои случаи е довело до необходимост от няколкодневна медицинска помощ.

Програмата Ajax произлиза от британската система Future Rapid Effect System (FRES), амбициозно начинание, стартирано в началото на 2000-те години за модернизиране на застаряващия парк от бронирани машини на армията. След години на забавяне и променящи се изисквания, Министерството на отбраната възложи договор на стойност приблизително 5,5 милиарда британски лири (7,4 милиарда долара) през 2014 г. за 589 превозни средства от семейството Ajax, базирани на платформата ASCOD, разработена от General Dynamics European Land Systems. По време на тестовете започнаха да се появяват сериозни опасения, тъй като екипажите съобщиха за неочаквано високи нива на вибрации и вътрешен шум, докато превозните средства се движеха. Персоналът изпитваше симптоми, включително подути стави, гадене, шум в ушите и временни проблеми със слуха след продължителна работа. Разследванията установиха, че вибрациите, предавани през корпуса и седалките, надвишават допустимите граници при определени условия, което поражда опасения не само за безопасността на екипажа, но и за способността на операторите ефективно да използват бордовите сензори и комуникационно оборудване по време на мисии. Изпитанията бяха изцяло преустановени през 2021 г., докато инженерите се стремяха да идентифицират и отстранят причините за проблема.

Програмата Ajax отдавна е силно проблематична,

като последният ѝ инцидент през ноември се случи само дни след като министрите със закъснение обявиха, че е оперативна и безопасна, което повдигна сериозни въпроси относно целостта на процесите на обществени поръчки. Интегрирането на усъвършенствани сензори, системи за управление на бойното поле и оръжейни системи в единна цифрова платформа се оказа значително по-сложно от очакваното, което допринесе за многократни пропуски в графика и несигурност относно това кога машината може да достигне пълна оперативна способност.

Програмата Ajax имаше за цел значително да подобри способността за наблюдение и разузнаване на британската армия, като доставките бяха планирани да започнат през 2017 г. Тя страдаше от над осем години забавяния поради значителни проблеми с шума и вибрациите. Годините на забавяне превърнаха Ajax в символ на сериозния упадък в британския отбранителен сектор в ерата след Студената война. Бързата еволюция на войната от началото на програмата повдигна въпроси относно дългосрочната актуалност на Ajax, като руско-украинската война демонстрира нарастващото значение на евтините дронове, временно дежурните боеприпаси и постоянното наблюдение на бойното поле, намалявайки традиционното предимство, с което се радват пилотираните разузнавателни машини, за чиято функция е проектиран Ajax. Съвременните сензори могат да откриват дори добре камуфлирани бронирани машини от големи разстояния, докато дроновете с видимост от първо лице и прецизната артилерия правят концентрираните бронирани формирования все по-уязвими. В резултат на това някои анализатори в областта на отбраната твърдят, че първоначалната концепция за разузнаване на британската армия може би вече изисква значителна адаптация, преди Ajax да влезе в широкомащабна употреба.

Широко се спекулира, че британското Министерство на отбраната може в крайна сметка да обмисли пълното изоставяне на програмата Ajax. Ако армията заключи, че превозното средство не може надеждно да осигури предвидените си възможности или че цената на необходимите допълнителни модификации надвишава ползите, отмяната може да се превърне в икономически рационален вариант, въпреки големите невъзстановими разходи, които вече са направени.

От началото на изпитанията, вариантите Ajax (разузнавателен вариант), ARES (доставка и поддръжка на специализирани войски, включително наблюдение и спешена поддръжка), APOLLO (вариант за поддръжка на ремонтно оборудване) и ATLAS (вариант за поддръжка на евакуационно оборудване) са преминали през различни терени. Те са изпълнили разнообразни представителни бойни задачи, като например работа при различни скорости и терени, стрелба с оръжейни системи, използване на системите и комуникациите на превозните средства и изпълнение на специализирани задачи като евакуация и ремонт на превозни средства с помощта на интегрирания кран.

Defence Equipment & Support пише, че пълната оперативна способност ще последва между октомври 2028 г. и септември 2029 г., когато армията е обучила и преобразувала сили на платформите Ajax, за да предостави капацитет на бронирана кавалерия на Бригадата за дълбоко разузнаване и нейните два бойни екипа на бронираната бригада.