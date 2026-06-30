Скандал в Русия: Обвиняват служители за кражба на 6 млн. долара от военен проект

Руските следователи са образували наказателни дела, в които се твърди, че длъжностни лица и изпълнители са откраднали приблизително 500 милиона рубли (6,4 милиона долара), предназначени за изграждане на военноморска инфраструктура в базата на руската Каспийска флотилия, съобщи бизнес ежедневникът "Комерсант".

Делата, заведени съгласно руския наказателен кодекс за злоупотреба с власт при изпълнение на държавни поръчки за отбрана, посочват Александър Кацер и Максим Скворцов, както и Андрей Ансимов, бивш основател на строителната фирма "Уралвоенпроект". Разследващите твърдят, че триото е фалшифицирало документи, за да отклони бюджетни средства от договор, подписан от руското Министерство на отбраната с Военно-строителната компания през юни 2022 г., след което е прехвърлило около 500 милиона рубли към сметки, контролирани от две краткотрайни дагестански фиктивни компании, преди парите да изчезнат напълно от проекта.

Договорът, който е в центъра на разследването, обхваща строителни и монтажни работи в Каспийск, град на каспийското крайбрежие на Дагестан, където Русия е прекарала години в изграждане на кейове, хидротехнически съоръжения и друга крайбрежна инфраструктура, предназначена за настаняване на Каспийската флотилия - военноморските сили, отговорни за защитата на интересите на Русия в региона на Каспийско море. Флотилията води началото си от 1722 г., когато Петър Велики я създава в подкрепа на персийската кампания на Русия, което я прави сред най-старите непрекъснато действащи формирования в руския флот. Решението за преместване на основната база на флотилията от Астрахан в Каспийск е взето с решение на съвета на директорите на Министерството на отбраната от 2017 г. под ръководството на тогавашния министър на отбраната Сергей Шойгу, а преместването започва да функционира през 2021 г., като по-широкият инфраструктурен проект, обхващащ кейове, административни сгради и военни жилища, е оценен на над 1 милиард рубли (12,7 милиона долара) според репортаж на "Комерсант".

Отделни, но свързани репортажи показват, че предполагаемата схема за измама е действала чрез познат механизъм в делата за корупция в руското държавно строителство: завишаване на цената на строителните материали на едро. Главното военно разследващо управление на Русия установи, че между 2020 и 2023 г. ръководителите на проекти и доставчиците са изградили схемата си около изкуствено завишени цени на трошен камък, чакъл и пясък - основните материали, необходими за всеки мащабен проект за изграждане на пристанища и основи, генерирайки предполагаемата загуба от половин милиард рубли чрез измама с надценки върху стоки, които са известни с това, че са трудни за одит, именно защото пазарните им цени се колебаят регионално и сезонно. Делото срещу предполагаемите организатори на схемата достигна до Хамовническия районен съд в Москва през април 2026 г., като прокурорите твърдят, че изпълнителите и служителите на военното предприятие са се обогатили чрез систематично завишени разходи за материали през многогодишните строителни усилия, пише Defence.

Това, което прави това дело забележително отвъд неговата парична стойност, е очевидният рецидив на посочените обвиняеми. Александър Кацер и Максим Скворцов, двамата служители в центъра на делото за Каспийската флотилия, също се появяват като обвиняеми в отделно, значително по-голямо разследване за измама, в което подобни схеми се предполага, че са се разпространили в 20 руски региона, включително Севастопол, Московска област и Смоленска област, като сред жертвите се твърди, че е руската военна разузнавателна агенция ГРУ. Повтарянето на едни и същи имена в множество регионални дела за измами в строителството на отбранителни съоръжения предполага, че руските следователи са идентифицирали това, което те характеризират като координирана престъпна мрежа, действаща в рамките на държавните поръчки за отбрана, а не като изолиран инцидент, ограничен до един проект за военноморска база.

Сама Каспийската флотилия носи истинска стратегическа тежест за Русия

отвъд историческото си потекло. Флотилията служи като основно военноморско присъствие на Русия в Каспийско море, подкрепяйки антитерористични операции в Северен Кавказ, особено в Дагестан, и защитавайки руските интереси около значителните петролни запаси на Каспийския басейн. Рускоезичната статия в Уикипедия отбелязва, че украинските въоръжени сили са ударили Каспийск за първи път през 2024 г., като украинският информационен канал RBC-Украйна съобщава за щети по ракетните кораби "Татарстан" и "Дагестан". Атака, която демонстрира уязвимостта на флотилията дори в това, което Русия преди това е третирала като сравнително безопасна тилова база, далеч от фронтовите линии в Украйна.

Това стратегическо значение е точно това, което прави предполагаемата кражба значима отвъд паричния ѝ мащаб.

Изследователски анализ на Евразийския изследователски институт по-рано отбеляза, че изграждането на напълно устойчива на атмосферни влияния пристанищна инфраструктура в Каспийск представлява скъпо начинание именно поради инженерните изисквания, които специфичните условия на Каспийско море налагат, което прави всяка рубла, отклонена чрез завишени цени на материалите, пряко изваждане от физическия капацитет, който Министерството на отбраната е възнамерявало да използва.

Руската система за обществени поръчки за отбрана по време на войната доведе до постоянен поток от съдебни преследвания за корупция, откакто започна пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г., модел, отразяващ както огромния мащаб на военните разходи, преминаващи през системата, така и възможностите, които мащабът създава за длъжностни лица, желаещи да се възползват от слабия надзор. Случаят с Каспийската флотилия, с нейните завишени фактури за чакъл и трансфери на фиктивни компании, е сравнително малък елемент в този по-широк модел, измерен единствено в рубли. Но се намира във военноморска база, която Украйна вече е доказала, че може да нанася удари, финансирана от договори, предназначени да укрепят инфраструктурата, от която сега зависят руските моряци и офицери, пари, които според разследващите никога не са построили кея, който е трябвало да построи.