Киев изпреварва Русия в технологичната надпревара. Постиженията му позволяват да обучава дронове с изкуствен интелект и да шпионира Москва със сателити в реално време През септември 2022 г. един украински търговец на зърнени култури, но от унгарски произход, на име Роберт Бровди (псевдоним Маджар), реши да следи движенията на руските войски, нахлуващи в Украйна, като използваше дрон от марката Mavic, с който беше заснел видеоклипове от сватбата си. Качеството на изображението и автономността бяха толкова добри, че той реши да купи десетки подобни устройства със собствени средства, за да обучи членовете на своята единица, пише El Mundo.

Започвайки от тази група от верни последователи, състояща се от около десетина пилоти на дронове, днес Роберт Бровди ръководи така наречената „Сила за безпилотни системи“, състояща се от хиляди войници, които осъществяват най-технологичните военни пробиви от началото на века насам. Тази единица отговаря за дълбоките бомбардировки на руски рафинерии, мостове и бази, понякога на хиляди километри от фронта, включително град Москва. Така наречените „Птиците на Магяр“ (така се нарича тяхната единица) революционизират войната всеки ден с развитието на системите си, смелостта на плановете си и превъзходството на тактиката си над врага. Сякашса изпреварили с 10 години стратегиите, които съвсем скоро ще трябва да възприемат всичките им мудни европейски съюзници.

Украйна обърна хода на войната срещу Кремъл не защото разполага с повече дронове, а защото те са по-добри, използва ги по-добре и, в някои случаи, ги обучава с изкуствен интелект. Роботизацията на бойното поле изисква хиляди безпилотни апарати – сухопътни, въздушни и морски, за да не се рискуват повече човешки животи, но в същото време да се нанася смъртоносен удар върху врага. Процесът на сблъсъка между машината и човека вече е необратим.

Преди няколко седмици в руските канали в Telegram започнаха да се появяват военни камиони, боядисани с бели ивици, сякаш са зебри. Целта беше да се заблудят дроновете „Хорнет“ от американски произход, обучени с изкуствен интелект, които нанасяха тежки удари по руската логистика на около 125 километра от фронта.

Самите оператори на този дрон, а не компанията, която го произвежда, осъзнаха, че могат да добавят интернет терминал Starlink върху крилата му, за да може той да работи с библиотека от визуални референтни профили, пълна с камиони, бронирани превозни средства, артилерия и радарни станции. Компанията Perennial Autonomy беше изненадана от иновацията, въведена от самите войници. Колкото повече тези дронове летят в мисии, натрупват оперативен опит, а системата се учи от грешките си: всяка кампания превръща дрона в много по-смъртоносно устройство.

Как Украйна обучава своите безпилотни летателни апарати?

Над половин милион часа видеозаписи от дронове, заснети по време на руската инвазия, вече са част от нов набор от данни за изкуствен интелект: това е една от най-големите колекции от изображения на реални бойни действия, събрани някога. „Украйна е произвела повече реални изображения от дронове, отколкото всеки друг конфликт в историята. Тези данни имат стойност само ако някой се заеме с работата да ги направи използваеми“, твърди Питър Кант, основател на Enabled Intelligence.

Всички тези елементи вече действат координирано в рамките на технологична екосистема, каквато дори футуристичният писател Филип К. Дик и неговите "Блейд Рънърс" не са си представяли. Украинската компания Swarmer вече е провела над 100 операции, при които разузнавателен дрон прокарва маршрута, а два безпилотни бомбардировача се координират автономно в последователност от атаки. Това е преходът от индивидуалната ИИ към колективния интелект на машини, които комуникират помежду си без човешка намеса.

Украйна разполага с някои от най-революционните приложения на компанията Palantir, лидер в разработването на изкуствен интелект, приложен на бойното поле. Нейният софтуер Prisma обработва в реално време хиляди данни от дронове, сателити, разузнавателни сигнали и позиции на терен, за да оптимизира украинските маршрути за атака в руското въздушно пространство. Той е буквално „мозъкът, който координира дронната кампания в дълбочина. И е също така най-ясният пример за това, в което Palantir е най-добра: тя не произвежда оръжията, а изгражда нервната система, която ги свързва.

„Palantir“ е технологичната компания, която създаде разузнавателната система, която съвременните държави използват, за да наблюдават, разбират и действат в света в реално време. Русия, полицейска държава, основана на контрола над населението си, не разполага с нищо подобно. Ако дроновете са юмруците на тази война, то компанията „Palantir“ е очите и мозъкът.

Друг напредък за Украйна беше достъпът до изображения от търговски сателити в реално време – нещо, с което страната не разполагаше в началото на инвазията и което превърна Киев в държава, значително по-малко зависима от разузнаването на САЩ. През последните шест месеца компанията Vantor, със седалище в Колорадо, подобри скоростта и точността на украинските атаки с дронове. Според доставчиците на технологии и лицата, участващи в мисиите, бързото предоставяне на геопространствена информация на войниците на предната линия е намалило с до 90% времето, необходимо за локализиране и атакуване на руски цели. Софтуерът допълва изображенията, като позволява на потребителите да идентифицират и проучват целите в детайли.

Във всички войни преди XXI век сателитната разузнавателна информация беше монопол на най-могъщите държави. По време на войната в Залива през 1991 г. САЩ разполагаха със сателитни изображения на Ирак, които дори собствените им съюзници не можеха да видят. По време на войните на Балканите НАТО разполагаше с разузнавателни възможности, каквито отделните европейски армии не притежаваха. Правилото беше просто: без собствени сателити – няма стратегическа представа за бойното поле.

За първи път в историята на войната една нападната страна успя да компенсира военното си неравенство чрез масивен достъп до търговски сателитни снимки в реално време. Три компании са имали решаваща роля: Maxar Technologies, американската компания за търговски спътници, предостави снимки на струпванията на руски войски по границата седмици преди инвазията през февруари 2022 г., което позволи на Украйна и нейните западни съюзници да предупредят света за руските подготовки.

Те дори показаха на света престъпленията в Буча, за да опровергаят руските лъжи относно това кой е истинският извършител на убийствата на цивилни.

Planet Labs управлява най-голямата в света констелация от сателити за наблюдение на Земята, с над 200 сателита, които ежедневно заснемат цялата повърхност на Земята. Това означава, че всяко придвижване на войски, всяко струпване на превозни средства, всяка промяна в позицията на артилерията се регистрира с честота, която преди беше невъзможна без огромни държавни ресурси. И Украйна разполага с тази услуга. Satellogic, аржентинска компания с китайски и американски капитал, е предоставила изображения с висока разделителна способност, които позволяват идентифицирането на конкретни видове военни превозни средства в реално време.

Русия започна инвазията в Украйна, според оправданията на Кремъл, за да "денацифицира" и "демилитаризира" правителството в Киев. Темата за нацизма беше чиста вътрешна пропаганда, но демилитаризацията наистина беше цел, за да се възвърне контролът върху украинската държава и да се превърне тя във васал на Москва.

Днес Украйна е една от страните с военна промишленост, която превъзхожда всичките ѝ европейски съседи и има конкуренти само в САЩ и Израел, но с по-конкурентни цени и опит в бойни действия не срещу въоръжени милиции, а срещу ядрена сила.