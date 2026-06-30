Кримският капан на Путин

От скъпоценен камък в имперската корона на Владимир Путин до трън в очите му – завладяването на Крим през 2014 г. се връща, за да го преследва, докато войната на Русия в Украйна се проваля. Настанените от Русия власти в Крим обявиха „извънредно положение“ на 26 юни, след като украинските атаки допринесоха за недостиг на гориво, прекъсвания на електрозахранването и ограничения в живота на цивилните по целия окупиран полуостров в Черно море. Продажбата на бензин за цивилни вече беше спряна, като Сергей Аксьонов, назначеният от Кремъл глава на Крим, заяви, че горивото ще се доставя само на държавните институции, пише Newsweek.

След това Путин призна наличието на дефицит на гориво в Русия, като обеща повече средства за противовъздушна отбрана, повече ремонти и повече доставки за Крим, където се намира единствената руска военноморска база в топли води.

Киев все още се стреми да си върне Крим от Русия – цел, която според много западни анализатори е недостижима за Украйна. Но Крим се превръща в капан за Путин: твърде символичен, за да бъде изоставен, твърде уязвим, за да бъде използван както преди, и твърде скъп, за да бъде нормализирана ситуацията там.

Изданието разглежда пет сценария за това как кризата на Путин в Крим може да се развие оттук нататък.

1. Путин укрепва Крим и кара руснаците да платят за това

Путин заяви, че Русия ще увеличи вноса на гориво, ще ускори ремонтите на нефтопреработвателните съоръжения и ще засили доставките към Крим по суша и по море.

Това е най-вероятният непосредствен сценарий, защото съответства на неговия стил на управление: поемане на разходите, централизиране на контрола, отричане, че натискът на бойното поле променя политическата картина.

Проблемът е, че укрепването не възстановява нормалния живот. Крим вече е спрял продажбата на гориво на частни шофьори, а Севастопол въведе ограничения за обществения транспорт, магазините, кафенетата и уличното осветление.

Крепостта може да бъде защитена, но в същото време да се превърне в място, където е мъчително да се управлява. За Путин това прави Крим по-малко "скъпоценен камък в короната" и повече "постоянна сметка за плащане".

Той може да поддържа снабдяването на полуострова, като даде приоритет на военните, полицията и службите за спешна помощ пред цивилните. Може също така да наложи посланието, че лишенията доказват, че Русия е под атака.

И все пак всяко правило за нормиране тихо пренаписва историята за анексията, която той продаде на етническите руснаци на полуострова – и, което е най-важното, на собственото си общество.

Крим трябваше да бъде лесният триумф на 2014 г. – да се влезе през отворена врата и да се отключи икономическият двигател.

Но в този сценарий той се превръща в защитена зависимост, по-скоро финансово бреме за Кремъл и за руските данъкоплатци, които са под натиск, отколкото в доходоносна награда.

2. Украйна превръща Крим в остров, без да го завзема

Министерството на отбраната на Украйна съобщи в началото на юни, че маршрутът Р-280, свързващ Ростов на Дон с окупирания Крим, е бил поставен под украински огневи контрол.

Министерството описа този маршрут като основния сухоземен коридор за гориво, муниции и оборудване за южната група войски на Русия.

Този сценарий не изисква Украйна да нахлуе на полуострова. Той изисква Украйна да продължава да прави Крим ненадежден като логистичен център, като го изолира.

Украинските официални лица описаха ударите по руската логистика, складове, щабове, системи за противовъздушна отбрана и други цели в тила като систематично усилие, а последните атаки засегнаха горивни съоръжения, енергийна инфраструктура и транспортни връзки в Крим.

Неочакваният резултат би бил Крим, който Русия все още окупира, но вече не може да използва с увереност.

За военната стратегия на Путин това би било пагубно на юг, дори и без драматичен украински пробив.

Но за лидерството на Путин би било още по-лошо: лидер, който е изградил легитимността си върху контрола, би бил принуден да обясни защо най-известната му придобивка се нуждае от спешно управление от Москва.

3. Москва ескалира конфликта на други места, за да докаже, че Крим е неприкосновен

Путин заяви пред руската държавна телевизия, че украинските удари са имали за цел да разделят руското общество и да принудят Москва да влезе в преговори при условията на Киев. Той също така отхвърли украинското предложение да се ограничат ударите в дълбочина и да се ограничат боевете до четирите региона, които Русия претендира, но не контролира напълно. При този сценарий Русия отговаря на натиска върху Крим, като разширява наказателните мерки срещу Украйна, вместо да промени курса си в Крим.

Руски ракети и дронове убиха най-малко 12 цивилни и раниха 40 в Украйна на 29 юни, а през нощта Русия атакува Украйна с над 500 дронове и ракети с голям обсег, според украинските въздушни сили. Това е мрачната логика на капана. Натискът върху Крим може и да не накара Путин да омекне. Може дори да го накара да се стреми още по-силно да покаже, че натискът не може да диктува поведението на Русия. Военният ефект от ударите по украински градове не решава проблема с горивото и логистиката в Крим. Политическият ефект обаче е различен. Той позволява на Путин да се представя като неудържимата сила, която нанася болка, дори когато Крим разкрива границите на руската защита.

4. Крим се превръща в "отровната хапка" във всяка сделка

Този сценарий представлява дипломатическо замразяване, което оставя Крим под руски контрол, без да разреши наистина въпроса за суверенитета. Русия е интегрирала Крим, но ѝ липсва международно признание на контрола ѝ там – нещо, което Путин иска да промени. На 27 март 2014 г. Общото събрание на ООН прие Резолюция 68/262, с която потвърди териториалната цялост на Украйна с 100 гласа "за", 11 "против" и 58 "въздържали се", след като Русия нахлу в Крим.

НАТО определя завземането на Крим от Русия през 2014 г. като незаконна и нелегитимна анексия на украинска територия. Позицията на Украйна по отношение на Крим се е променила малко – Киев все още го счита за своя територия и подчертава, че ще продължи да работи за връщането на полуострова под свой контрол, дори и докато Русия го интегрира с континенталната част, например чрез Керченския мост. Настоящата кампания на Киев по отношение на Крим е отчасти военен натиск, но е и политическо послание. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна нанася удари по цели, които поддържат военните усилия на Русия на „временно окупираната“ територия и в самата Русия.

За Путин капанът се състои в това, че Крим е едновременно територията, която му е най-лесно да защити реторично, и тази, за която му е най-трудно да преговаря открито.

Той не може да я отстъпи, без да накърни мита за възстановяването. Не може да нормализира напълно ситуацията там, докато украинските дронове продължават да налагат извънредни мерки.

Резултатът може да бъде споразумение, което отлага въпроса за Крим, вместо да го разреши. „Замразен“ Крим би замразил и основното противоречие на войната.

5. Крим нанася удар на Путин, без да го сваля от власт

Най-силният аргумент срещу тезата за "капана на Крим" е прост: Путин е преживял много сътресения и преди.

Путин изключи възможността за отстъпки и настоя, че Русия ще надделее въпреки временните неуспехи, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков многократно заяви, че позицията на Русия по отношение на Украйна остава непроменена.

Руската политика предоставя на Кремъл инструменти за потискане, манипулиране на общественото мнение и отлагане.

Влошаването на ситуацията в Крим не води автоматично до дворцов преврат, обществено въстание или внезапно руско изтегляне от полуострова. По-правдоподобният риск за лидерството на Путин е по-тесен и по-разрушителен.

Недостигът на гориво доведе до дълги опашки пред бензиностанциите, нормиране и обществено недоволство. Публичното признание на Путин, че Русия преминава през труден период по отношение на горивото, е значимо, защото руските лидери обикновено предпочитат да поддържат разходите за войната абстрактни и неясни. Опасността за лидерството, следователно, е загуба на доверие. Путин не е длъжен да загуби Крим, за да го отслаби Крим. Достатъчно е да продължава да обещава контрол, докато украинците продължават да доказват, че той е скъп, частичен и, най-важното от всичко, временен.

Украинските удари с дълъг обсег вече принудиха Русия да въведе нормиране на горивото, извънредни мерки и обещания за възстановяване на инфраструктурата.

Следващото изпитание е дали Москва ще успее да възстанови достатъчно снабдяване и капацитет за противовъздушна отбрана, за да може Крим отново да се усеща като управляем.

Ако успее, "кримският капан" на Путин се превръща в още едно изтощително бреме, което той носи. Ако не успее, полуостровът може да остане формално под руски контрол, но да функционира като украински лост за натиск върху всеки руски избор.

Крим все още е притежание на Путин на картата. Сега обаче той се превръща в лост на Украйна във войната.