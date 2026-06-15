Украйна атакува мостовете към Крим с далекобойни дронове

Силите за отбрана отново удариха моста Чонхар, както и моста, свързващ Геническ с Арабатската коса, съобщи Украинформ.

"Във временно окупираните територии на Херсонска област въоръжените сили на Украйна за пореден път удариха моста Чонгар. Мостът, свързващ Геническ с Арабатската коса, също беше ударен", се казва в доклада.

Според изданието, позовавайки се на Владимир Салдо, ръководител на окупационната администрация в Херсонска област, движението през контролно-пропускателния пункт Джанкой е напълно блокирано, а преминаването през моста, свързващ Геническ с Арабатската коса, е блокирано.

Преди това, отбелязва изданието, окупаторите твърдяха, че движението през моста Чонхар е било напълно възстановено.

Както съобщава Укринформ, на временно окупираните територии на Херсонска област, сутринта на 10 юни движението от Геническ до Арабатската коса е било временно блокирано, а по един от мостовете е съобщено за стачка. По-късно беше съобщено, че движението през моста от Геническ до Арабатската коса ще се осъществява в обратен режим.

Във временно окупираните територии на Херсонска област са повредени мостове през Северокримския канал .

През последните дни Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) активно атакуват транспортните връзки, водещи към Кримския полуостров от Херсонска област.

През изминалата седмица няколко пъти бяха нанесени удари по мостовете край Чонгар в Геническия район, както и по прелезите през Сиваш.

Според специализирани медии и военни източници Украйна използва основно два типа далекобойни безпилотни летателни апарати – FP-2 и "Бегемот", съобщава "Страна. ua".

FP-2 официално се споменава в съобщения на украинските силови структури и многократно е демонстриран в бойни условия. "Бегемот" засега е известен предимно от публикации в украинските медии. Украинските власти не са публикували официално потвърждение за използването му при удари по конкретни мостове.

Смята се, че и двата дрона използват сателитно насочване и могат да бъдат коригирани от оператор по време на полет. Това позволява удари по конкретни елементи на конструкциите, а не само по предварително зададени координати.

По данни на разработчиците FP-2 в базовата си версия носи бойна част с тегло 105 кг. През май беше представена нова модификация с увеличен полезен товар до 200 кг и заявен обсег до 370 километра.

За "Бегемот" има по-малко публична информация. Според експерти той има обсег до 300 километра и комбинирана бойна част с общо тегло около 75 кг – 40 кг осколочно-фугасен и 35 кг термобаричен заряд. Разработчиците твърдят, че подобна комбинация повишава ефективността при удари по инженерни съоръжения и укрепени обекти.

Украйна не разкрива официално пълния списък на средствата, използвани за атаки срещу транспортна инфраструктура, но именно FP-2 и "Бегемот" най-често се посочват сред далекобойните дронове, способни да поразяват мостове и други големи обекти на разстояние от няколкостотин километра.

Експерти отбелязват, че безпилотните апарати са се оказали ефективна алтернатива на ракетите Storm Shadow, които са ограничен брой и не могат да бъдат насочвани ръчно към целта по време на полет.

От друга страна, дроновете са по-лесни за сваляне от ракетите и не изискват използването на сложни системи за противовъздушна отбрана. Въпреки това те са значително по-евтини, което позволява изстрелването на голям брой апарати срещу една и съща цел. Така вероятността поне един от тях да достигне до обекта значително се увеличава.