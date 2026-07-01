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Трагедия на два плажа в Северна Гърция: Откриха мъртви сръбски турист и гъркиня

78-годишна гъркиня е била извадена в безсъзнание от морето

01.07.2026 | 11:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

65-годишен сръбски турист и 78-годишна гъркиня бяха извадени в безсъзнание от различни плажове в Северна Гърция, като властите наредиха аутопсии, за да се установят причините за смъртта, съобщава гръцкото издание To Vima.

Според гръцката брегова охрана, 65-годишен сръбски гражданин е бил изваден в безсъзнание от морето край плажа Гларокавос в община Касандра, на полуостров Халкидики, във вторник сутринта.

65-годишният мъж е транспортиран с линейка до здравния център на Касандра, където е обявен за мъртъв. Вторият отдел на бреговата охрана на Неа Мудания, действащ под Централното пристанищно управление на Солун, провежда предварителното разследване и е наредил аутопсия да бъде извършена от Солунската съдебномедицинска служба.

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В понеделник следобед 78-годишна гъркиня е била извадена в безсъзнание от морето край плажа Коринос в регионалното звено на Пиерия. Първоначално на жената е оказана първа помощ, включително кардиопулмонална ресусцитация (CPR), преди да бъде транспортирана с линейка до болница „Катерини“, където е обявена за мъртва.

Трети отдел на бреговата охрана на Скала Катерини, под Централното пристанищно управление на Солун, ръководи предварителното разследване и е разпоредил и аутопсия, за да се определи причината за смъртта.

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