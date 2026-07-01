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Дмитриев: Истинските европейски лидери искат Русия за свой партньор

Фалшивите леви наративи се рушат

01.07.2026 | 22:36 ч. 12
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Истинските европейски лидери и самите европейци искат Русия да стане техен партньор, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

Дмитриев свърза енергийния недостиг в ЕС и Великобритания с отказа от руски ресурси.

"Да. Това е пробуждане, защото фалшивите леви наративи се рушат, а истинските европейски лидери и самите европейци искат да видят Русия като свой партньор", написа той в X.

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Дмитриев коментира публикацията на Clash Report, която отново цитира Тино Хрупала, съпредседател на германската партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), който казва, че народът на страната не иска война, особено с Русия, и се застъпва за нова европейска система за сигурност, в която Русия ще бъде партньор.

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