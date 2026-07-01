Истинските европейски лидери и самите европейци искат Русия да стане техен партньор, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

Дмитриев свърза енергийния недостиг в ЕС и Великобритания с отказа от руски ресурси.

"Да. Това е пробуждане, защото фалшивите леви наративи се рушат, а истинските европейски лидери и самите европейци искат да видят Русия като свой партньор", написа той в X.

Yes. Awakening as false leftist narratives fall, and real European leaders and Europeans want to see Russia as a partner. https://t.co/60qWtxZdZ2 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) July 1, 2026

Дмитриев коментира публикацията на Clash Report, която отново цитира Тино Хрупала, съпредседател на германската партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), който казва, че народът на страната не иска война, особено с Русия, и се застъпва за нова европейска система за сигурност, в която Русия ще бъде партньор.