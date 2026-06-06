Русия и САЩ може да стартират съвместни инвестиции до 4–5 месеца, твърди Дмитриев

Възможности за съвместни инвестиции между Русия и САЩ могат да се появят през следващите 4-5 месеца. Това заяви Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ), предава Комсомольская правда.

Според Дмитриев американската страна смята, че първо трябва да се разреши конфликтът в Украйна. Икономическите въпроси обаче вече могат да се обсъждат паралелно.

"През следващите 4-5 месеца може да видим някои съвместни инвестиционни възможности между Русия и САЩ, докато конфликтът в Украйна се разрешава", каза той.

Ръководителят на РФПИ подчерта, че икономическият диалог е важен за изграждане на доверие и решаване на сложни проблеми. Той също така нарече инвестициите основен двигател на растежа.

Същевременно Дмитриев заяви, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и предприемачът Джаред Кушнер са били запознати с плановете за изграждане на тунел между Русия и САЩ през Беринговия проток. Той заяви, че Руският фонд за преки инвестиции (РФПИ) ще подпише споразумение за проектирането на такова съоръжение. Дмитриев нарече бъдещата магистрала най-големият инфраструктурен проект между двете страни.