ЕС отмени митата върху вноса за американски промишлени стоки

Европейският съюз е премахнал митата върху вноса на американски промишлени стоки. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди решението, определяйки го като нов тласък за трансатлантическата търговия и изпълнение на ангажиментите по рамковото споразумение със САЩ.

Според фон дер Лайен това ще осигури по-голяма прозрачност, по-широк избор и по-добри цени за компаниите и потребителите в ЕС. Тя подчерта значението на партньорството между двете страни, като нарече трансатлантическите отношения най-важните в глобален мащаб, и призова за засилване на сътрудничеството предвид предизвикателствата пред веригите за доставки.

Експертите прогнозират, че ходът ще промени инвестиционните отношения между Брюксел и Вашингтон, като даде на европейските компании достъп до производствени материали на по-конкурентни цени.

Решението последва окончателното одобрение на търговското споразумение от страните от ЕС миналата седмица, преди крайния срок от 4 юли, поставен от американския президент Доналд Тръмп. Преговорите, продължили една година, преминаха през трудности по чувствителни въпроси, но взаимният интерес да се избегне търговска война доведе до постигнатия консенсус. Очаква се премахването на митата да стимулира промишления обмен и да повиши конкурентоспособността. |БГНЕС