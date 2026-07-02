Двама руснаци се сгодиха на върха на Емпайър Стейт Билдинг, арестуваха ги ВИДЕО

Руснаците Анджела Николау и Иван Биъркус се изкачиха на върха на един от най-емблематичните небостъргачи в света - Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк. На височина от 443 метра двойката разгъна банер с цитат за любовта и мира и след това се сгоди.

На върха на антената на сградата Биъркус падна на едно коляно и предложи брак на Николау. Тя прие и по-късно сподели снимка на годежния си пръстен в социалните мрежи.

Преди предложението, двамата ентусиасти окачиха черен банер от антената на сградата с цитата:

"Когато силата на любовта победи любовта към властта, светът ще познае мира."

Думите често се приписват на легендарния китарист Джими Хендрикс.

След като двамата влюбени слязоха от сградата, те бяха задържани от полицията в Ню Йорк. Според съобщения в американските медии, те може да бъдат обвинени в множество нарушения, включително за незаконно проникване, застрашаване на обществената безопасност, престъпления (вреда на имущество), нарушаване на обществения ред и други престъпления.

Според предварителна информация, Николау и Биъркус са получили достъп до затворения 103-ти етаж на небостъргача през наблюдателната площадка на етажа по-долу, която е била отворена за посетители, преди да се изкачат по шпила. Полицията разследва как са успели да заобиколят системата за сигурност на сградата.

Представители на Емпайър Стейт Билдинг заявиха, че действията на двойката не са представлявали заплаха за посетителите или наемателите. Те добавиха обаче, че наблюдателната площадка на сградата би била повече от достатъчна за предложение за брак.

Полицейското управление на Ню Йорк потвърди:

"В сряда, 1 юли 2026 г., приблизително в 12:00 часа, две неизвестни лица са били наблюдавани на антената на Емпайър Стейт Билдинг... Две лица са били задържани без инциденти. Няма съобщения за пострадали."

Двойката, родом от Русия, а сега живее в Ню Джърси, е добре позната с катеренето си по покриви, практиката да се катери по небостъргачи и други високи конструкции без разрешение.

Те бяха герои на документалния филм на Netflix от 2024 г. "Skywalkers: A Love Story" и преди това са се изкачвали на забележителности, включително Мердека 118 в Малайзия и недовършения небостъргач Goldin Finance 117 в Китай.

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026