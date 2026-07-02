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Зеленски за атаката: Основният удар беше насочен към Киев

Президентът поиска от САЩ лиценз за производство на ракети Patriot

02.07.2026 | 13:20 ч. 8
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира поредната руска атака през нощта, в която живота си загубиха 13 души.

Лидерът каза, че в момента екипи разчистват отломките, издирват се хора и се оказва съдействие, за каквото е необходимо.

"Съобщено е за щети на над 20 обекта в града, повечето от които са обикновени жилищни сгради. Пострадали са също станция за бърза помощ, научноизследователски институт, хотел и търговски обекти", написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Зеленски добави, че ранените са над 90. "Петима души са ранени в Харковска област, включително едно дете, а още двама в Киевска област, където също беше атакувана гражданска инфраструктура. През нощта Русия нанесе удари и по Сумска, Днепропетровска, Запорожка и Черкаска област".

Президентът добави, че Русия е изстреляла над 70 ракети от различни видове. "Основният удар беше насочен към Киев. Силите ни за противовъздушна отбрана успяха да свалят значителен брой от настъпващите цели, но не всички".

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"Доставките на системи за противовъздушна отбрана за Украйна са абсолютен и критично важен приоритет. Приносите към програмата PURL остават от съществено значение – те пряко помагат за спасяването на човешки животи. Всяко двустранно споразумение, което постигаме с партньорите си относно противовъздушната отбрана, наистина има значение. Благодарен съм на всеки лидер, който оказва помощ", добави Зеленски.

Той е на мнение, че е от важно значение изпълнението на споразуменията за производство на средства за противодействие на балистични ракети да продължи. 

"Разчитаме много на решение от страна на Съединените щати относно лицензите за системи Patriot и други форми на сътрудничество. Това са стъпките, които могат да спрат тази война и да предотвратят подобни атаки", каза в заключение Зеленски.

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