Зеленски за атаката: Основният удар беше насочен към Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира поредната руска атака през нощта, в която живота си загубиха 13 души.

Лидерът каза, че в момента екипи разчистват отломките, издирват се хора и се оказва съдействие, за каквото е необходимо.

"Съобщено е за щети на над 20 обекта в града, повечето от които са обикновени жилищни сгради. Пострадали са също станция за бърза помощ, научноизследователски институт, хотел и търговски обекти", написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Зеленски добави, че ранените са над 90. "Петима души са ранени в Харковска област, включително едно дете, а още двама в Киевска област, където също беше атакувана гражданска инфраструктура. През нощта Русия нанесе удари и по Сумска, Днепропетровска, Запорожка и Черкаска област".

The response to the aftermath of Russia’s attack is still ongoing in Kyiv: first responders are clearing the rubble, searching for people, and providing assistance. Damage has been reported at more than 20 sites across the city, most of them ordinary residential buildings. There… pic.twitter.com/rtfrS1gFVU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2026

Президентът добави, че Русия е изстреляла над 70 ракети от различни видове. "Основният удар беше насочен към Киев. Силите ни за противовъздушна отбрана успяха да свалят значителен брой от настъпващите цели, но не всички".

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"Доставките на системи за противовъздушна отбрана за Украйна са абсолютен и критично важен приоритет. Приносите към програмата PURL остават от съществено значение – те пряко помагат за спасяването на човешки животи. Всяко двустранно споразумение, което постигаме с партньорите си относно противовъздушната отбрана, наистина има значение. Благодарен съм на всеки лидер, който оказва помощ", добави Зеленски.

Той е на мнение, че е от важно значение изпълнението на споразуменията за производство на средства за противодействие на балистични ракети да продължи.

"Разчитаме много на решение от страна на Съединените щати относно лицензите за системи Patriot и други форми на сътрудничество. Това са стъпките, които могат да спрат тази война и да предотвратят подобни атаки", каза в заключение Зеленски.