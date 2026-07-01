Севастопол под обсада: Така, както Путин води войната, тя ще бъде безкрайна

В Севастопол, най-гъстонаселеният град на Кримския полуостров, тези дни отново властва извънредно положение. Градът, който през историята си е бил сцена на обсади и е бил засегнат през последните четири години от войната на Русия срещу Украйна, за първи път е подложен на обсада от разстояние, от въздуха. Голямата руска база в Черно море е принудена да разпределя горивото си на дажби. Нито един враг не се показва на входа на внушителния ѝ залив, но експлозиите разкъсват небето на всеки няколко часа. Това е новото лице на войната: това на прецизните ракети и вълните от евтини дронове.

Украинската армия се впусна в офанзива срещу инфраструктурата, мостове, пътища, железопътни линии, с цел да задуши логистиката на врага на полуостров Крим, територия на Украйна, окупирана от Москва от 2014 г. Миналата седмица тя успя да остави без електроснабдяване град Севастопол с население от около 350 000 души. След тридневно прекъсване на електрозахранването властите успяха да възстановят тока и много кафенета отвориха отново, въпреки че туристите са изчезнали, пише El País.

Преди новите прекъсвания в един ресторант оркестър пееше Felicità, явно незаинтересован от конфликта. Жителите на Севастопол се разхождат и се опитват да водят нормален живот въпреки всичко. В градския пейзаж, както е обичайно за руските градове, вече са се вписали огромните бетонни масиви, които служат за бързо укритие, ukrytiye, но автобусите и тролейбусите вече не се евакуират както преди, когато зазвучат алармите. Общественият транспорт функционира нормално след сътресенията от последните седмици.

Губернаторът Развожаев обяви в понеделник, че гражданите ще могат да закупят максимум 20 литра гориво на автомобил, като използват QR код, който властите ще издават за всеки отделен случай. Това, заедно с все по-голямото разпространение на хибридни и електрически автомобили, едва успява да поддържа логистиката в черноморския град.

Залезът обгръща входа на залива на Севастопол. Една булка си прави сватбени снимки с приятелите си. В далечината се чуват няколко изстрела от противовъздушните батареи, макар че никой не им обръща внимание. Настъпва нощта. В далечината се виждат няколко трасиращи куршума, които изчезват в светкавица. Малко след 23 часа изведнъж избухват противовъздушните аларми из целия град. Минути след като затихват, две мощни експлозии разтърсват стаята в хотела. Спокойствието се възвръща, но в шест сутринта будилникът на бомбардировките отново звъни. Първо сирените, после експлозиите.

"Противовъздушната отбрана е отблъснала две украински атаки. Свалени са 29 дрона", съобщава в Telegram губернаторът на Севастопол. "Този път се чуха шест експлозии, макар и по-далечни. Градът се връща към рутината си. Малко след обяд сирените отново зазвучават."

В Крим не беше чуван нито един изстрел откакто Русия го анексира през 2014 г. и до момента,

в който Москва започна своята масирана офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г. Нито пък някога е имало такъв недостиг на гориво. Кампанията от бомбардировки, която Украйна предприе тази година срещу руските нефтопреработвателни заводи, предизвика недостиг на гориво в половината страна, а към полуострова в Черно море се прибавя и блокадата, която Киев се опитва да наложи с дроновете си по двата му достъпа: Керченския мост и магистрала R-280 от Донбас.

За разлика от останалата част от Крим, Севастопол остана руска военноморска база след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. (останалата част от полуострова остана за Украйна). Киев и Москва първоначално се споразумяха, че този статут ще се запази до 2017 г., макар че през 2010 г. той беше удължен до 2042 г. Именно от тази ексклава руските войски превзеха кримския парламент през 2014 г., когато Украйна беше парализирана от временно правителство след протестите на Майдан през същата година.

Стенопис на входа на Севастопол напомня за заключителните думи от речта, която Владимир Путин произнесе пред Федералното събрание през декември 2014 г. „Готови сме да се изправим пред всяко предизвикателство и да излезем победители“, каза руският лидер пред депутатите си в края на годината, в която Кремъл анексира Крим, нарушавайки всички международни закони, и разпали войната в източна Украйна, без обаче да го признае, като твърдеше, че войниците му са отишли там доброволно, „на почивка“.

Дванадесет години по-късно, когато руската офанзива обхвана цялата територия на Украйна, Крим е подложен на интензивни бомбардировки, а Путин дори не контролира Славянск – градът в Донецката област, където зароди текущата война, най-големият военен конфликт, който Европа е преживяла през последните 80 години.

В Севастопол има място само за проруски националистически графити. "Където са руснаците, там е победата", гласи стенопис, нарисуван върху имперското царско знаме в един от проливите на залива.

В Русия са забранени спонтанните демонстрации, дори и на един-единствен човек, но властите толерират, или дори насърчават, трима мъже да събират подписи с искане за обявяване на извънредно положение и ескалиране на конфликта срещу Украйна.

Но не всички споделят тази сляпа вяра. Дори някои ветерани признават, че изпитват известно разочарование, виждайки, че украинските бомбардировки стават все по-чести.

Показаната в проучванията масова подкрепа на руснаците за войната срещу Украйна се засилва в военен град като Севастопол, където е трудно да се намери някой, който да поставя под съмнение военния вариант.

Заплахата от украинските оръжия с голям обсег на действие е прекъснала участието на руския флот на фронта и е принудила Москва да премести някои кораби в пристанището Новоросийск, чиято инфраструктура все още бледнее в сравнение със стратегическия анклав Крим като пристанище с топли води.

Опасността, която новите ракети и дронове представляват за най-мощните флоти, днес е очевидна от сраженията в Черно море и в Ормузкия пролив, но тя вече стана ясна, когато през април 2022 г. две украински ракети потопиха флагманския кораб на Черноморския флот – руският крайцер „Москва“. От този ракетоносец днес е останал само споменът под формата на магнитки, които се продават в магазините за сувенири в Севастопол.

Любопитно е, че вездесъщите сувенири с лика на Путин, които винаги са били в този тип магазини, са изчезнали от витрините.

В Севастопол се продават само три вида сувенири: с паметници на града, с Черноморския флот и с една-единствена руска историческа фигура. Диктаторът, който се ползва с все по-голяма популярност в Русия – Йосиф Сталин.