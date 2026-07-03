Археологически находки на 5000 г. са открити случайно в мазе в Берлин

Необичайна находка в мазе в берлинския район Шпандау предизвиква интерес сред археолозите, след като съхранявани в кутии предмети са били идентифицирани като археологически материали на възраст около 5000 години, съобщава изданието „Берлинер цайтунг“.

Според публикацията находката е направена в жилищна сграда, където кутиите са стояли забравени в мазето близо две десетилетия. При проверка на съдържанието им специалисти са установили наличието на каменни оръдия, керамични фрагменти и животински кости, които по всяка вероятност се свързват с праисторическия период в региона.

Археолозите предполагат, че става дума за колекция, събирана при по-ранни разкопки, която по-късно е била съхранявана без документация за произхода си. По данни на германските медии предметите са от бившата колекция „Хагеман“ от Наумбург, създадена от частен колекционер и впоследствие разпокъсана и съхранявана без пълна информация за произхода на отделните обекти.

Арнолд Хагеман е извършвал разкопки в региона до 1910 г. като студент по археология, а части от неговата колекция още тогава са постъпили в местния музей в Хале. Останалата част се е смятала за изгубена. Как кутиите от тази колекция са попаднали в мазето в квартала Берлин-Кладо остава неясно.

Федералният институт за археология в Берлин съобщава, че материалите ще бъдат подложени на допълнително датиране и инвентаризация, преди да бъде решено дали ще бъдат включени в музейните фондове, пише още „Берлинер цайтунг“.

(БТА)