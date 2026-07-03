Космическо съперничество: Русия срещу SpaceX започва с провал

Усилията на Русия да създаде собствена версия на Starlink, интернет сателитната мрежа на Илон Мъск, започнаха с труден старт. Около шест години след като SpaceX започна да изстрелва мрежата си – сега състояща се от над 10 000 единици в ниска околоземна орбита – първата партида от 16 руски спътника „Расвет“ най-накрая излезе в орбита през март. След това, до 9 юни, руският вестник "Комерсант" съобщи, че един от тях вече се е отказал.

Човекът в страната, чието мнение е най-важно, призовава за търпение. Първоначалното изстрелване беше "абсолютно недостатъчно", заяви президентът Владимир Путин няколко дни по-късно в телевизионно събитие от Кремъл.

"Това изисква известно време, но е създадено и функционира."

Скоро след това плановете на Путин за космоса вероятно претърпяха нов удар, като на 1 юли Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна обяви атака срещу космически комуникационен център близо до Москва, като уцели главната сграда и унищожи някои антени. Твърдението не можа да бъде независимо потвърдено и мащабът на щетите не е ясен, пише Bloomberg.

Разполагането на "Расвет" и евентуалният военен удар подчертават предизвикателствата, пред които са изправени руските власти, опитвайки се да се справят с американците и китайците в орбита, особено с оглед на продължаващата скъпоструваща война срещу Украйна.

Дръзката задача да доближи космическите амбиции на Русия до предишната им слава се пада предимно на Дмитрий Баканов, ръководител на Роскосмос, руския еквивалент на НАСА. Избран от Путин през 2025 г., той има едновременно ясна и херкулесовска задача: да обърне тенденцията, която остави Русия далеч зад САЩ и Китай в изстрелванията на ракети, разполагането на спътници и изследването на дълбокия космос.

Русия трябва да отвори космическия си сектор за частни компании, за да осигури модернизация, заяви той на 4 юни на Международния икономически форум в Санкт Петербург, тъй като наследената инфраструктура и база от активи от съветската епоха са твърде големи и неефективни.

Усилията на Роскосмос да навакса изоставането контрастират със златния век на съветските космически изследвания по време на Студената война. Съветският съюз изстреля първия спътник "Спутник" и изпрати първия човек в космоса – Юрий Гагарин, въпреки че САЩ спечелиха надпреварата да качат ботуши на Луната. Дори години след разпадането на СССР през 1991 г. Русия остана лидер, като ракетите „Союз“ предлагаха надеждни услуги за чуждестранни сателитни оператори, търсещи превоз до орбита.

Войната в Украйна обаче засегна този бизнес, тъй като потенциалните клиенти се насочиха към другаде. Роскосмос е "черна дупка с милиарди годишни загуби", каза Павел Лузин, старши сътрудник в Центъра за анализ на европейската политика , вашингтонски мозъчен тръст.

През юни НАСА нареди на членовете на екипажа да се подготвят за евентуална евакуация, докато Роскосмос ръководи ремонтите.

Преди Баканов, Путин е преминал през седем космически ръководители;

Юрий Борисов, непосредственият предшественик на Баканов, е задържал поста по-малко от три години. Въпреки това, последният шеф на Роскосмос се откроява по някои начини. В началото на 40-те си години той е най-младият служител, отговарящ за космическата програма, а преди да поеме ръководството, е управлявал малка комуникационна сателитна система.

Според запознати с въпроса, той има връзки със семейството на Путин, отчасти благодарение на връзките на Роскосмос с "Инопрактика", организация с нестопанска цел, свързана с дъщерята на Путин, Катерина Тихонова.

През април Баканов получи телевизионна подкрепа от Путин, който заяви, че технократът се е "потопил напълно" в сектора. Същият месец се състоя успешният дебют на "Союз-5", ракета от среден клас, която изоставаше от графика с години, а през май шефът на "Роскосмос" придружи Путин на посещение в Китай, където Москва и Пекин обещаха да разширят сътрудничеството си по проекти, вариращи от лунни изследвания до изследвания на дълбокия космос.

Откакто Баканов започна работа в Роскосмос, правителството одобри план за харчене на 4,5 трилиона рубли (58 милиарда долара) за космически проекти през следващото десетилетие.

Планът на Баканов за насърчаване на ролята на новодошлите получи тласък през април, когато ръководителят на института на Роскосмос, ЦНИИмаш, одобри предварителен проект за частно разработена ракета, отваряйки вратата за пълномащабна развойна работа.

Кремъл обаче може да не разполага със средства, за да поддържа космическите си амбиции. Русия се бори да ограничи нарастващия бюджетен дефицит, като същевременно запази военните си разходи. Войната с Иран подобри перспективите за руската икономика благодарение на скока в цените на петрола, газа и други стоки, но мирът с Украйна остава далечен и Киев увеличи ударите си с дронове и ракети по цели дълбоко в руска територия.

Преди пристигането на Баканов, Роскосмос е планирал дебюта на „Союз-7“ (известен още като комплекс „Амур-СПГ“), първата руска ракета за многократна употреба, през 2026 г. Този проект обаче изостава от графика и Роскосмос планира да започне летателни изпитания през 2031 г., съобщи Интерфакс през май, позовавайки се на презентация на изложбения щанд на държавната корпорация на форум за сигурност близо до Москва. Баканов заяви през април, че се очаква демонстратор на първия етап на ракетата за многократна употреба в рамките на две години.

Руската мрежа ще разполага с "900 актива до 2035 г., като приблизително 100 от тях ще бъдат предназначени специално за контрол на дронове и безпилотни летателни системи", според доклад, публикуван от Космическите сили на САЩ през април, който се отнася до опасения, изразени по време на администрацията на бившия президент Джо Байдън, относно руски космически оръжия, които биха могли да включват ядрени устройства. Правителството на САЩ не предостави никакви доказателства за това твърдение, а Русия отрече обвинението.

Баканов е трябвало да преодолее вътрешна опозиция, включително отпор от инженери, които са предпочитали традиционния модел на продължителни тестове, строги стандарти и голямо държавно финансиране, според човек, запознат със ситуацията.

Малко след назначаването си, Баканов инициира одит, което доведе до оставката на няколко високопоставени служители на Роскосмос. До средата на 2025 г., според запознат с въпроса човек, някои ключови конструктори близо до Москва са взели болнични преди посещението на инспектора на Баканов. Други са предприели действия „работа по правилата“ и са предприели стъпки за свръхсекретяване на информация, блокирайки достъпа на одиторите до технически бази данни.

През февруари Роскосмос обяви партньорство с Мианмар по време на посещение на Баканов в страната. Той пътува до Ню Делхи през декември 2025 г. и заяви, че Русия ще достави на Индия ракетни двигатели .

Роскосмос също се сблъсква с препятствия при възстановяването на загубените приходи от чуждестранни клиенти,

въпреки че войната в Близкия изток може да помогне. Иран, който изстреля три спътника с руска ракета през декември, има собствени съоръжения за изстрелване, но щетите по инфраструктурата му от САЩ и Израел може да накарат Техеран да се довери повече на Роскосмос.

Русия зависи от китайския внос за до 25% от своите космически компоненти, след като Китай замени САЩ като основен неин чуждестранен доставчик, заяви Баканов на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Двете държави са партньори по проект за изграждане на лунна база и по време на държавното посещение на Путин в Пекин се споразумяха да си сътрудничат за интегриране на своите сателитни навигационни мрежи.

Сътрудничеството с Китай беше важна част и от подготвения от Роскосмос проект на приоритети за следващото десетилетие и след това, публикуван на правителствен уебсайт на 26 юни, в който се изтъква, че Русия все още преследва големи и амбициозни цели в космоса.

Стратегическият документ, който може да бъде изменен, преди да бъде внесен за подпис от Путин, обхваща всичко - от изграждането на руска космическа станция в орбита до изграждането на атомна електроцентрала на Луната до 2036 г. Освен това, предложението включва планове за разработване на космически флот с ядрена енергия и автоматизирани мисии за изследване на Венера и Марс.