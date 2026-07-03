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Песков: Парадоксално е, че Германия продължава да спонсорира Украйна

Европа трябва да вземе предвид участието на Киев в атентата срещу "Северен поток 2"

03.07.2026 | 14:06 ч. 16
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Парадоксално е, че Германия продължава да спонсорира Украйна въпреки участието на киевския режим в атентата срещу "Северен поток 2". Това заяви по време на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки решението на Германия да обвини украинец за атентата срещу газопровода, предава ТАСС.

"На този фон изглежда изключително парадоксално всеки път, когато Германия продължава да отпуска средства за военната машина на киевския режим", добави Песков.

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По думите му, Европа трябва да вземе предвид участието на Киев в атентата срещу "Северен поток 2".

"Разбира се, всички страни от ЕС трябва да вземат предвид този случай, когато обсъждат перспективите на Украйна за членство в ЕС и перспективите за сближаване с ЕС", каза още Песков.

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