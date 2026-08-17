Лавров: Украинците участват в държавен тероризъм срещу страните от Сахел

Срещу държавите от Сахел се води държавен тероризъм с участието на украински военни, което буди тревога. Това заяви пред журналисти руският министър на външните работи Сергей Лавров, предава ТАСС.

"Тревожна е информацията, че онези, които организират и финансират от чужбина операции на незаконни въоръжени формирования срещу държавите от Сахел, използват и украинци – при това не наемници, а военнослужещи. Тоест вече не става дума за някакви изолирани индивидуални терористични актове, а за държавен тероризъм срещу държавите от Сахел", отбеляза Лавров след преговорите с министъра на външните работи на Гана Самуел Окудзето Аблаква.

Лавров добави още, че Русия е готова да окаже на африканците необходимата подкрепа в борбата с тероризма, както и за възстановяване на отношенията между Икономическата общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС) и трите страни от Сахел.

"Обсъдихме въпросите на сигурността и борбата с тероризма на африканския континент, с акцент върху ситуацията в обширния регион Сахара-Сахел. Всичко това засяга Гана и други западноафрикански страни", отбеляза руският външен министър. "Готови сме да предоставим на африканците цялата необходима подкрепа, включително за възстановяване на отношенията и нормализиране на отношенията между членовете на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и Конфедерацията на Сахел."

Лавров посочи, че въпреки оттеглянето на страните от Сахел от Икономическата общност на Западноафриканските държави (ECOWAS), те остават съседни държави и затова Русия „е заинтересована от нормализиране на тези връзки, както и на отношенията на тройката от Сахел в рамките на участието им в Африканския съюз“.