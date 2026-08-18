Сити склони на 65.4 млн. лири от Барса за Родри

Манчестър Сити е приел оферта от 65,4 милиона лири от Барселона за халфа Родри, съобщава ДПА.

30-годишният футболист, който вдигна купата от Световното първенство с Испания по-рано през това лято, навлиза в последната година от договора си с английския клуб и е бил обект на интерес както от страна на Барса, така и от Реал Мадрид.

Испанският шампион имаше отхвърлена първоначална оферта на стойност 40 милиона британски лири миналата седмица.

Родри се завърна в Сити едва в петък, след като претърпя операция на гърба след Мондиал 2026, като мениджърът на „небесносините“ Мареска каза, че го е прегърнал силно, когато се е срещнал за първи път с него.

Родри изкара седем сезона с Манчестър Сити, като спечели титлата във Висшата лига четири пъти и отбеляза единствения гол при победата над Интер Милано на финала в Шампионската лига през 2023 година.

Близо 12 месеца след това той спечели „Златната топка“, но при връчването на трофея беше със скъсана предна кръстна връзка, което го извади от терена за по-голямата част от сезон 2024-2025.

Сити вече претърпя големи промени в халфовата си линия през това лято, като похарчи 116 милиона британски лири за трансфер на Елиът Андерсън и се съгласи на сделка за продажбата на Тиджани Райндерс в Саудитска Арабия.