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Кристин Лагард може предсрочно да освободи поста си в ЕЦБ

Мандатът ѝ изтича в края на 2027 година

03.07.2026 | 15:56 ч. 5
Reuters

Reuters

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че все още е възможно да напусне поста си преди края на мандата си в края на 2027 г., за да се включи във френския политически живот.

Спекулациите, че тя обмисля кандидатура за президентските избори във Франция, които са следващата пролет, "към момента" не са на дневен ред, съобщава Ройтерс.

В отговор на въпрос на френския вестник "Les Échos“ дали изключва възможността за предсрочно напускане, евентуално с цел участие във френската политика, Лагард отговори: "Възможно е. Смятам, че във френския президентски дебат трябва да се чуе европейски глас".

Преди това Лагард омаловажи слуховете за оставка, като заяви, че "капитанът на кораб не би напуснал поста си в бурни времена", визирайки периода на рязък скок на инфлацията вследствие на поскъпването на петрола заради войната с Иран. Тогава тя посочи, че основното ѝ намерение е да остане на поста до изтичането на мандата си в края на октомври 2027 г.

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Макар и да не повтори това твърдение, тя сякаш изключи възможността да се кандидатира на изборите във Франция следващата пролет.

На въпрос дали би подкрепила кандидат или сама би се кандидатирала, тя първо отвърна: „Ще помисля по въпроса“, а след това добави: "Шегувам се. Не мисля, че това стои на дневен ред в момента".

"Бих им казала, че Франция трябва да играе решаваща роля за икономическото бъдеще на нашия континент. И че без тази европейска среда и обвързаност, икономическите ни перспективи биха били, най-малкото, неясни“, заяви председателят на ЕЦБ.

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Тагове:

ЕЦБ Кристин Лагард президентски избори Франция
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