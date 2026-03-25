Лагард предупреди за нова несигурност в еврозоната

Може инфлацията временно да се ускори, а след това отново да се върне към нормални равнища

25.03.2026 | 23:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Еврозоната отново навлиза в период на висока несигурност - този път заради конфликта в Близкия изток. Това предупреди председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард във Франкфурт, като подчерта, че ЕЦБ е готова да реагира, ако инфлацията се ускори над 2%. Само преди седмица институцията остави лихвените проценти без промяна.

По думите на Лагард паричната политика не може пряко да влияе върху цените на енергоносителите, но има ключова роля за ограничаване на вторичните ефекти върху инфлацията.

Според нея един от възможните сценарии е инфлацията в еврозоната временно да се ускори, а след това отново да се върне към нормални равнища. При по-силен и по-продължителен шок обаче се очертава риск и за отслабване на икономическия растеж.

"Няма да действаме, преди да има достатъчно информация за размера и продължителността на шока и неговото разпространение. Но няма да бъдем и парализирани от колебание, защото ангажиментът ни за постигане на 2 процента инфлация в средносрочен план е безусловен", заяви Кристин Лагард, цитирана от БНТ.

