Путин отбеляза най-бързия спад на рейтинга си от началото на войната

Доверието на руснаците във Владимир Путин е спаднало с 3,4 процентни пункта за седмица до 73,3%. Това е видно от анкета на ВЦИОМ, проведена от 22 до 28 юни.

Това е най-бързият спад в рейтинга на доверие към Путин поне от началото на войната, отбеляза Агенцията. Най-бързият спад през 2026 г. е бил в началото на април, когато рейтингът на доверие към президента е спаднал с 1,8 процентни пункта за седмица.

Представянето на Путин като президент е одобрено от 66,9% от анкетираните, което е с 3,5 процентни пункта по-малко от предходната седмица. Последният път, когато одобрението за президента е спаднало толкова рязко, е бил през август 2024 г. 21,3% от анкетираните не са одобрили представянето на Путин, в сравнение с 19,7% предходната седмица.

Според ново проучване на Фондация "Обществено мнение" (ФОМ), 70% от анкетираните оценяват представянето на Путин положително - намаление с 1 процентен пункт спрямо предходната седмица. Междувременно доверието в Путин се е увеличило с 2 процентни пункта през седмицата, от 69% на 71%.

Руските социологически служби (ФОМ и ВЦИОМ) започнаха да регистрират спад в рейтингите на одобрение за руския президент Владимир Путин през пролетта на 2026 г. Спадът продължи на фона на горивната криза в Русия.

Американската изследователска компания Gallup също проведе проучване сред руснаци от март до май 2026 г. Според това проучване 60% от руснаците смятат, че икономическата ситуация в техния град или регион се влошава. Това е най-високият показател за последните 20 години (компанията провежда подобни проучвания от 2006 г.).