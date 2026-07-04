Зеленски за Деня на независимостта: 21-ви век ролята на САЩ е изключително важна

Украинският президент Володимир Зеленски отправи поздравления към Съединените щати по повод Деня на независимостта, като благодари за постоянната американска подкрепа към Украйна, особено след началото на мащабното руско нахлуване, съобщи "Укринформ".

В публикация в социалните мрежи украинският държавен глава посочи, че отбелязването на 250-годишнината от независимостта на САЩ символизира "една от най-вдъхновяващите, най-силните и най-влиятелните идеи в историята на човечеството – стремежа към независима, свободна и просперираща държава".

По думите му тази идея е преминала през множество предизвикателства, но не само е оцеляла, а в продължение на два века и половина е вдъхновявала други народи и е допринесла за разширяването на свободата по света.

Зеленски отбеляза още, че и днес, през 21-ви век, ролята на Съединените щати остава изключително важна.

Според него значението на американската помощ се проявява ясно в усилията на Украйна да защити своята независимост и свободата на своите граждани, предаде БТА.

Украинският президент изрази признателност и за оказаната военна подкрепа. Той подчерта, че американското въоръжение – от противотанковите ракети "Джавелин", чието предоставяне беше одобрено от президента Доналд Тръмп, до системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които ефективно защитават живота на украинските граждани – е доказателство за технологичните възможности, решителността и силата на Съединените щати.