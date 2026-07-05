Русия твърди, че Украйна отхвърля местно прекратяване на огъня за предаване на тела на войници

Украйна отказа да спре обстрела на град Константиновка в източната част на страната, за да позволи на Русия да предаде телата на загиналите украински войници, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Руските военни командири съобщиха на президента Владимир Путин в петък, че московските сили са поели контрол над Константиновка, въпреки че Украйна отрече твърдението, заявявайки, че силите ѝ остават под контрол над града.

Константиновка е ключово място, чието превземане Москва отдавна се стреми във военната си кампания в Донецка област.

Русия заяви, че е предложила шестчасово прекратяване на огъня в и около Константиновка в понеделник, за да се улесни предаването на телата на украинските военнослужещи.