Програмата Eurofighter е изправена пред влошаваща се криза в резултат на структурата си от четири държави, като фрагментираният и политически ограничен характер на европейската отбранителна индустриална база изостря и без това значителните и дългогодишни проблеми с програмата. Разработена съвместно от Обединеното кралство, Германия, Италия и Испания, въпреки че програмата е структурирана така, че да разпределя индустриалните ползи и да осигурява политическа подкрепа, тя е създала сложна и често крехка екосистема за производство и поддръжка. Производството, сглобяването и доставката на компоненти са разпределени в множество национални вериги за доставки, което означава, че прекъсванията в която и да е страна партньор - независимо дали поради стачни действия, ограничения за износ или забавяне на бюджета - представляват висок риск от каскадни ефекти в целия флот. Дори локализиран политически спор може да забави или спре доставката на резервни части, засягайки оперативната готовност в множество военновъздушни сили едновременно, пише MWM.

Проблемите с веригите за доставки на Eurofighter изострят и без това сериозните проблеми с бойните характеристики на изтребителя и международната му конкурентоспособност. Надеждите за самолета, служещ като паневропейски боен самолет, бяха попарени през последните години от загубата на всеки търг, в който се е конкурирал с американския F-35. Тези загуби отразяват много ограничения боен потенциал на изтребителя в сравнение с американския изтребител от пето поколение, въпреки че двата самолета имат сходни разходи. Въпреки значителния натиск от местната индустрия, Обединеното кралство окончателно отложи плановете си за закупуване на още Eurofighter и планира да продължи да ги изтегля от експлоатация десетилетия предсрочно, като същевременно поръчва изтребители F-35A.

Германия по подобен начин рязко отмени предишното си противопоставяне на поръчките на F-35,

тъй като стана все по-ясно, че приоритизирането на защитата на местната индустрия би ограничило сериозно бойните способности поради сериозните ограничения на Eurofighter, и вместо това прави компромис между търсенето на индустрията и необходимостта от превъзходство в способностите, като разделя поръчките между двата типа. През 2025 г. беше потвърдено, че Военновъздушните сили на Катар се стремят да извадят от експлоатация своите 24 изтребителя Eurofighter само три години след като започнаха доставките им за страната през 2022 г. Това беше последвано от потвърждение, че самолетът се е представил много зле в симулиран бой с китайски изтребители J-10C, летящи от пакистанските военновъздушни сили.

Програмата Eurofighter се сблъска с допълнителни сериозни проблеми поради нарастващите различия в софтуера и хардуера между различните стандарти на Транш. Самолетите от Транш 1, 2 и 3 работят с изключително различни нива на авионика, интеграция на сензори и съвместимост с оръжия, създавайки хетерогенна структура на флота, която е трудно да се поддържа ефективно. Усилията за модернизиране на самолетите допълнително подчертаха тези системни проблеми, като подобрения като радара ECRS Mk2 за бъдещите подобрения на Обединеното кралство и комплекта за електронна война Saab Arexis за вариантите за електронна война на Германия се сблъскаха с многократни забавяния. Те не се дължат предимно на технически ограничения, а на разногласия относно финансирането, променящи се национални приоритети и различни срокове за обществени поръчки в различните страни партньори. В резултат на това, военновъздушните сили често експлоатират флоти от смесено поколение, в които съвременни и стари самолети съществуват едновременно без напълно унифицирана цифрова логистика или гръбнак за поддръжка.

Тази фрагментация на програмата Eurofighter пряко влияе върху оперативната наличност и ефективността на поддръжката. Без напълно интегрирана екосистема за цифрова поддръжка, планирането на поддръжката, актуализациите на софтуера и осигуряването на части често трябва да се управляват чрез паралелни национални системи, а не чрез единна унифицирана архитектура. Това намалява потенциалните печалби от ефективност на общата платформа и увеличава разходите за жизнения цикъл. Това контрастира рязко с конкурентни програми като F-35 или Rafale, където е създадена единна унифицирана архитектура. Последиците от провалите на програмата Eurofighter са значителни и макар самият изтребител все повече да се счита за остарял, Обединеното кралство и Италия в момента работят по нова съвместна програма с Япония, към която Германия може скоро да се присъедини, която изглежда е изложена на риск да се сблъска с много от същите проблеми.

Увеличеното производство въвежда допълнителна сложност на веригата за доставки, особено след като новите клиенти за износ разчитат на същата вече фрагментирана европейска логистична мрежа. Поради това системата е критикувана като крехка при високо оперативно натоварване, като всеки допълнителен клиент за износ добавя нови зависимости за поддръжка, софтуерни конфигурации и логистични изисквания към вече сложната екосистема, увеличавайки риска от затруднения по време на продължителни операции или кризисни условия.