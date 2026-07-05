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Тежка катастрофа затвори пътя Добрич – Варна, има пострадали

Заради произшествието движението по път II-29 е ограничено

05.07.2026 | 19:56 ч. Обновена: 05.07.2026 | 19:56 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тежка катастрофа затвори временно пътя Добрич - Варна в района на изхода на Добрич при т.нар. Пети километър, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". По първоначална информация при инцидента има пострадали хора, които са транспортирани с линейки до лечебни заведения. Към момента не се съобщават официални данни за състоянието им.

Заради произшествието движението по път II-29 е ограничено, а трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Добрич - Стефаново - път II-29 и обратно.

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На място работят екипи на "Пътна полиция", които регулират движението и извършват необходимите действия по изясняване на причините за катастрофата. Шофьорите са призовани да се движат с повишено внимание и да следват указанията на органите на реда.

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