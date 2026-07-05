Над сто арестувани при антинатовски протести в Турция

Турските власти задържаха над 100 души, участващи в антинатовски протест, организиран от Комунистическата партия на Турция (TKP) в неделя, преди срещата на върха на алианса в Анкара следващата седмица, се казва в изявление на партията, съобщава Ройтерс.

Турция ще бъде домакин на лидери от 32-те съюзнически държави, както и на служители от партньорите на НАТО, в Анкара за среща на върха във вторник и сряда. Властите засилиха мерките за сигурност в турската столица преди срещата, като забраниха демонстрациите, барикадираха големи части от града и затвориха пътища.

В изявление ТКП заяви, че е организирала протестния марш на централния площад Къзълай в Анкара, добавяйки, че над 100 членове на партията, включително администратори, са били задържани.

Кадри показват протестиращи, развяващи знамена, скандиращи лозунги, включително "Убиец НАТО, махай се от страната" и "Няма проход към НАТО", докато полицията за борба с безредиците се намесва, използвайки сълзотворен газ, за ​​да разпръсне тълпите.

TKP Ankara Kızılay'da NATO'ya karşı eylem düzenledi.

Polisin müdahale ettiği eylemde 100'ün üzerinde parti üyesi gözaltına alındı. pic.twitter.com/rNyuuNcz9O — Sol Yumruk (@Sol_Yumruk3) July 5, 2026

В отделен протест, организиран от ТКП, стотици хора маршируваха от площад Таксим в Истанбул до Долмабахче. Имаше и два отделни протеста, организирани от леви групировки в квартал Кадъкьой. Въпреки засиленото полицейско присъствие, по време на протестите в Истанбул не е имало сблъсъци.

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Миналият месец властите арестуваха 103 души като част от антитерористични акции в Анкара, при които бяха задържани 225 души.

Отделно, 39 други, включително журналисти от независими медии, активисти и академици, бяха задържани при антитерористични акции в цялата страна, съобщиха медиите в неделя.