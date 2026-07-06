Тялото на Хаменей пристигна в свещения град Кум

Тялото на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей пристигна в свещения град Кум преди планираното траурно шествие на 7 юли, съобщи държавната телевизия.

"Тялото на мъченически загиналия лидер пристигна в Кум", южно от столицата Техеран, съобщи държавната телевизия в социалните мрежи, като публикува

кадри от кацането на хеликоптер, превозващ тялото на Хаменей.

По-рано днес в Техеран се състоя също траурна процесия, на която се стече огромно множество.

Неколкодневните траурни церемонии за покойния върховен лидер на Иран започнаха в събота.

Властите затвориха улици и въздушното пространство и на практика парализираха ежедневието в Техеран, докато хиляди иранци отдаваха почит на човека, който десетилетия наред управляваше страната с желязна ръка и се противопоставяше на Запада, съобщи АП.

Днес беше най-многолюдният ден от продължаващите вече седмица възпоменателни церемонии, които показаха, че оцелелите духовни лидери продължават да държат здраво властта. Кадри от дрон, излъчени по държавната телевизия, показаха десетки хиляди хора, събрали се на булевард в центъра на Техеран. Ковчезите на убития лидер и на четирима членове на семейството му бяха превозени с голям камион по улиците, а пожарни маркучи пръскаха вода отгоре, за да охлаждат участниците в шествието.

Ковчегът на Хаменей бе осипван с рози.

Докато шествието преминаваше под мост, участници в него замеряха с камъни билборд с образа на президента на САЩ Доналд Тръмп, на който към главата му беше насочен куршум. На него пишеше: "САЩ убиха нашия баща. Няма да ти се размине!“

Хората развяваха ирански знамена и червени транспаранти с призив към "отмъстителите на Хаменей". Този лозунг е адаптация на израз, който има централно значение в шиитския ислям още от убийството на внука на пророка Мохамед в битка през VII век.

Тримата синове на убития лидер вчера се молиха до ковчега му в огромна молитвена зала в Техеран.

Моджтаба Хаменей, синът, който го наследи като върховен лидер на Иран, не се появи. Смята се, че младият Хаменей е бил обезобразен при атаката, при която загина баща му, и все още не е бил виждан на публично място от началото на войната на 28 февруари, когато Израел и САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран.

Погребалните церемонии започнаха в петък, когато ковчезите на по-възрастния Хаменей, на една от дъщерите му и нейното 14-месечно дете, на един от зетовете му и на съпругата на Моджтаба бяха изложени за поклонение пред ирански представители и чуждестранни високопоставени гости. Допълнителни мащабни церемонии се проведоха на открито в събота и неделя, преди днешното огромно погребално шествие.

След Кум тялото ще бъде пренесено и в два свещени за шиитите града в съседен Ирак, преди да бъде върнато в Иран за погребение в средновековния храмов комплекс в Машхад.

Войната приключи с предварително мирно споразумение, сключено миналия месец, което остави иранското духовно ръководство на власт. То обяви победа и придоби ново влияние, след като установи контрол върху световните енергийни доставки през Ормузкия проток.

Кац каза защо е бил убит Хаменей

Израелският министър на отбраната Израел Кац каза днес, че аятолах Хаменей е бил убит, защото е ръководил програма за унищожаване на Израел. "Всеки ирански лидер, който отново се опита да изпълнява планове за унищожаване на Израел, също ще бъде убит“, предупреди Кац.

Хаменей беше убит в първия ден на американо-израелските удари по Техеран, поставили началото на войната в Иран.

Тръмп днес заяви или ще бъде сключено споразумение с Иран, или САЩ ще "довършат работата"

Доналд Тръмп отвърна на настроенията в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ или ще постигнат споразумение с Иран, или ще "довършат работата", като поднови заплахата си за военни действия, докато Техеран демонстрира непокорство по време на погребалното шествие на върховния лидер аятолах Али Хаменей, съобщи Ройтерс.

Непреките преговори между САЩ и Иран приключиха миналата седмица без никакви публични признаци за напредък към траен мир, въпреки 60-дневното примирие, целящо да създаде пространство за дипломация след ударите на САЩ и Израел, които предизвикаха конфликта в Иран.

"Или ще сключим споразумение, или ще довършим работата. Добре. И няма да е трудно да довършим работата. Предпочитам да сключим споразумение, защото не искам да засегна 91 милиона души“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

"Можем да разрушим мостовете им за един час, можем да прекъснем енергоснабдяването им... Те вече нямат пари. Ние не сме им дали никакви пари", добави той.

60-дневното примирие беше замислено от Вашингтон с цел да съживи дипломатическите усилия за спиране на разработването на ядрен арсенал от Иран.