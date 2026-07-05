Турция разкри основните теми за срещата на върха на НАТО в Анкара

Заплахите и предизвикателствата пред евроатлантическия регион, Украйна и южния фланг на НАТО ще бъдат сред основните теми на срещата на върха на алианса в Анкара на 7-8 юли, според Бурханетин Дуран, ръководител на Дирекцията за комуникации на администрацията на турския президент.

"На срещата на върха, в рамките на всеобхватния подход, ще бъдат оценени предприетите стъпки в съответствие с решението за увеличаване на бюджетите за отбрана, както и усилията на Алианса в областта на възпирането и отбраната. Също така, на лидерско ниво, в стратегически контекст, ще се проведе обмен на мнения относно заплахите, рисковете и предизвикателствата, пред които е изправен евроатлантическият регион. Ще бъдат обсъдени ситуацията в Украйна и последните развития на южния фланг на НАТО", написа Дюран в социалната мрежа Х.

36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecektir. Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve… — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 5, 2026

Срещата на Северноатлантическия съвет на ниво държавни и правителствени ръководители на страните от НАТО, председателствана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, ще се проведе на 8 юли. На 7 юли турският лидер и съпругата му Емине Ердоган ще посрещнат държавните и правителствените ръководители и техните съпрузи на прием и вечеря в президентския комплекс. Дневният ред на Ердоган включва и множество двустранни срещи с ръководителите на делегации от страните от НАТО. Ще присъства и президентът на САЩ Доналд Тръмп, за когото администрацията на Ердоган е подготвила церемония по посрещане на високо ниво преди двустранната среща.

Дирекцията съобщи, че общо 32 държави ще бъдат представени на срещата на върха на ниво държавни и правителствени глави, като ще присъстват приблизително 100 министри. Над 56 000 служители по сигурността следят за сигурността.