Европа се готви за нова гореща вълна и завръщането на тропическите нощи

През уикенда се разпространи нова вълна от горещини в Западна Европа, като температурите в Испания, Португалия и Франция вече скочиха, а южните части на Обединеното кралство се присъединяват към тях в понеделник.

Прогнозира се, че температурите отново ще се покачат до 10-15°C над средните, като максималните температури ще доближават 40°C в най-горещите части на Франция и Испания, докато във Обединеното кралство се очаква да достигнат от ниските до средата на 30-те градуса по Целзий.

Фокусът обаче не трябва да е единствено върху максималните температури през деня. Прогнозите са, че условията през нощта също ще станат все по-неприятни с завръщането на тропическите нощи, като температурите няма да паднат под 20°C, пишат от The Guardian.

В Мадрид се прогнозира, че минималните температури през нощта ще останат до 25°C - почти 9°C над средната сезонна стойност от 16,5°C. Подобни са перспективите и във Франция, където се очаква много райони да останат в диапазона от ниските до средата на 20-те градуса по Целзий през нощта, около 7-9°C над средната стойност за периода 1991-2020 г.

Прогнозира се, че Нант ще се изправи пред едни от най-топлите си нощи, като минималните температури е малко вероятно да паднат под 10°C над сезонната норма. Южна Англия и Уелс ще бъдат малко по-хладни, но нощните температури в градовете се очаква да останат над 20°C през уикенда.

Дългите топли нощи представляват значителен риск за здравето

Без по-хладни условия през нощта, тялото има малка възможност да се възстанови от дневната жега, което увеличава риска от топлинен стрес, особено за възрастните хора и тези с хронични заболявания.

Въпреки че не се очаква този горещ период да се сравни с изключителната жега, която обхвана континента в края на юни, продължителният му характер все пак ще изисква допълнителни грижи за най-уязвимите.

Междувременно супертайфунът Бави продължава да си проправя разрушителен път през северозападната част на Тихия океан. Бурята премина през Северните Мариански острови и Гуам, преди да достигне сушата на Рота в неделя вечерта (понеделник сутринта местно време). След бързото си усилване в събота, анализът в неделя регистрира устойчиви ветрове от 178 мили в час (155 възела), с пориви, достигащи 218 мили в час.

Разрушителните ветрове са само част от заплахата. Прогнозите предупреждават също за вълни, достигащи до 10,7 метра, крайбрежни наводнения, достигащи 3,7 метра, проливни валежи над 200 мм и повишен риск от внезапни наводнения, наред с широко разпространена крайбрежна ерозия и щети по инфраструктурата.

Очаква се Бави да запази силата на супертайфуна до сряда, преди да отслабне и да се насочи на северозапад към Тайван. Предупрежденията за наводнения по крайбрежието ще останат в сила в сряда следобед, докато предупрежденията за високи нива на вълните се очаква да продължат и в четвъртък.