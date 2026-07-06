10 персонализирани лимузини Togg T10X са подготвени за срещата на НАТО в Турция, има и за Радев

10 специално проектирани лимузини Togg T10X ще транспортират държавни и правителствени глави по определени протоколни маршрути по време на 36-ата среща на върха на НАТО в Анкара

Десет специално проектирани лимузинни версии на произведените в Турция автомобили Togg са подготвени за транспортиране на лидери по време на 36-ата среща на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО в Анкара, предава Anadolu Agency.

Турският държавен глава Ердоган ще се срещне в Президентския комплекс с лидери от 32-те страни членки на Алианса, сред които с президента на САЩ Доналд Тръмп и с българския премиер Румен Радев, а според местните медии те ще бъдат докарани от летището именно с персонализираните лимузини.

Докато подготовката преди срещата на върха продължава, към флота на протокола бяха добавени въпросните Togg T10X. Превозните средства, изложени пред ATO Congressium venue, включват модели с националните цветове на Турция в червено-бели цветове, както и специално проектирани версии, декорирани с тюркоазени тонове и традиционни мотиви, съобщава "Труд".

Очаква се лимузините да се движат по къси маршрути в рамките на мястото на срещата на върха със скорост от около 50 километра в час. Те трябва да осигурят контролиран транспорт по определените протоколни маршрути по време на срещата на върха.

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от МС. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс "Бештепе", като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция, информира по-рано правителствената пресслужба..

Турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган ще бъде домакин на лидерите на държавите членки на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли за 36-ата среща на върха на алианса, като ще проведе серия от двустранни срещи, наред с дискусии по въпросите на отбраната, сигурността и регионалните предизвикателства.

Ердоган ще се срещне в Президентския комплекс с лидери от 32-те страни членки на Алианса, включително с президента на САЩ Доналд Тръмп, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджа Мелони, канадския премиер Марк Карни, финландския президент Александър Стуб, словашкия президент Петер Пелегрини, албанския премиер Еди Рама, българския премиер Румен Радев и черногорския премиер Милойко Спаич, отбелязва Anadolu.

Очаква се да присъстват и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Планирано е Ердоган да проведе среща на четири очи с Тръмп на 7 юли, след което двамата са дадат съвместна пресконференция.

По-късно същата вечер Ердоган и първата дама Емине Ердоган ще бъдат домакини на вечеря в Президентския комплекс за гостуващите лидери и техните съпрузи/съпруги.

На 8 юли Ердоган ще приветства лидерите при пристигането им на мястото на срещата на върха, преди да участва в традиционната семейна снимка. След встъпителните думи на Рюте се очаква лидерите да направят изявления по време на сесията на върха.

След заседанието се очаква Ердоган, Тръмп и няколко други лидери да проведат отделни пресконференции в Националната изложбена зала "Бештепе".

Срещата на върха ще се фокусира върху прилагането на решението на НАТО за увеличаване на инвестициите в отбрана и ще направи преглед на усилията на Алианса за възпиране и отбрана от 360-градусова перспектива.

Очаква се лидерите също да проведат стратегически дискусии относно заплахите, рисковете и предизвикателствата, пред които е изправен евроатлантическият регион, както и развитията, свързани с войната в Украйна и ситуацията със сигурността на южния фланг на НАТО.

Освен 32 държавни и правителствени ръководители от НАТО, срещата на върха ще събере близо 100 министри, висши дипломати, представители на международни организации и поканени гости.