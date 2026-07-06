В кадър: Над 1600 участници от 49 държави се събраха край Варна за лагер по бойни изкуства

1 / 7 / 7

Край Варна започна юбилейното 20-о издание на Международния лагер по бойни изкуства - един от най-мащабните форуми от този тип. Събитието се провежда от 5 до 12 юли и събира над 1600 участници от 49 държави.

През следващата седмица стотици трениращи ще имат възможност да обменят опит с някои от най-големите имена, майстори и легенди в бойните спортове. Програмата включва различни бойни изкуства и спортове, а стартът беше даден още в ранни зори с мащабна тренировка на открито.

Специално приветствие към участниците отправи шихан Акира Масуда, президент на KWU SENSHI.

"Този летен лагер не е само за тренировки. Това е място, където хора от различни държави се събират, учат един от друг и изграждат приятелства чрез бойните изкуства", заяви той.

В края на речта си Масуда сподели и очакванията си за тазгодишното издание.

"Надявам се да обединим всички наши сили, за да направим добър лагер, дори още по-добър от миналогодишния. Също така ни предстои и Световна купа "Варна" по киокушин. Пожелавам успех на всички участници в нея и се надявам да се представят по най-добрия начин", каза шихан Акира Масуда.

Тренировки с легенди в бойните спортове

Първата тренировка по карате киокушин започна точно в 07:00 часа сутринта, а веднага след нея беше дадено начало и на първата от многото К-1 сесии. За участниците това е шанс да тренират рамо до рамо с доказани майстори, които ще споделят знанията и опита си през цялата седмица.

Всеки ден в рамките на лагера ще се провеждат по две тренировки по кикбокс и карате киокушин. В програмата са включени още специални Иайдо занятия и съдийски семинари, насочени към повишаване на квалификацията на треньори, съдии и състезатели.

Сред специалните инструктори, които ще водят киокушин занятията, са шихан Акира Масуда от Япония, шихан Франсиско Фильо от Бразилия, шихан Рю Нарушима от Япония, шихан Глаубе Фейтоза от Бразилия, сенсей Евъртън Тейшейра от Бразилия, сенсей Тариел Николейшвили от Грузия, сенсей Андрюс Накахара от Бразилия, сенсей Ян Сокуп от Чехия, сенсей Юске Фуджи от Япония, както и българските киокушин шампиони шихан Асен Асенов, сенсей Захари Дамянов и сенсей Петър Мартинов. Участниците ще могат да черпят знания и от още редица международно признати лидери в бойните изкуства.

К-1 и кикбокс с големи световни имена

Кикбокс и К-1 тренировките ще бъдат водени от световноизвестни легенди в бойните спортове. Сред тях са шихан Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус и Анди Зауер от Нидерландия, шихан Сам Греко от Австралия, Рей Сефо от Нова Зеландия и шихан Николас Петас от Япония.

Паралелно с лагера тече и усилена подготовка за Световна купа "Варна" по киокушин. Турнирът започва утре, вторник, 7 юли, и ще събере 435 състезатели от 25 държави.