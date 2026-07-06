Тенденции при маникюрите за юли

Юли е тук! Това значи, че вече уверено навлизаме в лятото, горещите и слънчеви дни преобладават и е време за смели тенденции. Какви са хитовете при маникюрите в този летен месец? Ето най-подходящите за сезона, според американския "Cosmopolitan".

Лавандулово мляко

Едно много свежо предложение. Ноктите в лавандулово лилаво обикновено се завръщат през пролетта, тъй като това е нежен нюанс, в тон със събуждащата се природа и цъфтенето на някои дървета, цветя. Но сега тези маникюри са хит и през лятото. Говорим за лавандулово мляко - светъл нюанс на лилавото, който все едно е примесен с бяло. Дори леко прозрачно лилаво, лъскав цвят. Перфектен нюанс за лятото, изглежда простичко, шик, стилно, но и веднага грабва погледите.

Нокти за Световното по футбол

Още една доста интересна тенденция за лятото. Знаете, че това лято е футболно. Мондиал 2026 г. започна на 11-и юни и ще завърши на 19-и юли. Сега предстои най-интересният период от Световното първенство, развръзката, решаващите мачове. Така че - футболът диктува и тенденциите при ноктите. Може да си направите маникюр с футболни топки, футболна купа, с флагчето на любимата ви страна, символите и цветовете на любимия ви отбор.

Миди

Дойдохме си на думата. Най-често се ходи на море именно през юли и август, така че е нормално маникюр с морски мотиви да стане абсолютен хит. Говорим за една класика в жанра - нокти, украсени с миди, рапани и т.н. Ако именно през юли ще ходите на морска ваканция, определено ще сте в тон, ако си направите такъв маникюр. Може да сложите и 3D миди или да се имитира повърхност на миди по ноктите.

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