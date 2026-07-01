Цената на горивото в Русия премина 100 рубли за литър

Няколко независими бензиностанции в Русия започнаха да продават гориво за над 100 рубли (1,27 долара) на литър за първи път, съобщиха източници от търговски вериги, тъй като недостигът, причинен от украинските атаки срещу петролни рафинерии, води до безпрецедентен скок в цените на бензина и дизела.

Засилващите се удари по руската енергийна инфраструктура доведоха до ограничения за горива в голяма част от страната, като особено строги ограничения бяха наложени в голяма част от Южна Русия и Сибир, както и в цяла окупирана от Русия Украйна, съобщава Ройтерс.

Независимите търговци на дребно се приближиха до ценовия праг от 100 рубли за литър преди две седмици, но не го преминаха, защото софтуерът им не беше конфигуриран да показва трицифрени цени на табла, съобщиха източниците.

До края на юни влошаващите се пазарни условия принудиха тези бензиностанции да направят техническите актуализации, за да могат да предлагат бензин и дизел на цени до 120-140 рубли за литър.

Цените във верижните бензиностанции, управлявани от вертикално интегрирани петролни компании, се различават малко от нивата преди кризата: АИ-92 струва около 63-66 рубли за литър, а АИ-95 - около 70-73 рубли за литър.

Тези компании се придържат към неформално споразумение с регулаторните органи, че увеличението на цените трябва да остане в рамките на темпото на инфлацията, казаха търговците.

Разликата в цените доведе до бързо изчерпване на горивата на бензиностанциите на петролните компании, което ги накара да спрат дейността си до следващата доставка.

В неделя президентът Владимир Путин призна, че кампанията с дронове в Украйна е довела до недостиг, но заяви, че властите се справят с проблема. Според оценки на специалисти в индустрията, производството на бензин в Русия остава под нивото на потребление от май насам, докато производството на дизел е приблизително на нивото на потребление.