Русия разработи необичайна защита за бронирани машини

Общовойсковата академия "Орден на Жуков", една от водещите институции за обучение на офицери в руските въоръжени сили, е проектирала и патентовала въртящ се мрежов изстрелвател, предназначен да защитава превозните средства от ловец на боеприпаси - малки дронове, носещи експлозиви, които пилотите изстрелват директно в целта и детонират при удар, според патентната документация, описваща устройството, пише Defence. Вместо да заглушава радиосигнала на дрона или да го сваля с изстрел, изобретението физически изхвърля въртяща се мрежа от утежнени кабели и платнени панели в траекторията на полета на дрона в последния възможен момент преди удара - нискотехнологична контрамярка, създадена за заплаха, която се оказа изключително трудна за спиране само с високотехнологични решения.

Устройството се монтира отзад или отстрани на превозното средство или към броня, добавена специално за защита, и се състои от тръбовиден държач, свързан с основна плоча и корпус, който съдържа задвижващия мотор, отговорен за въртенето на целия механизъм. Патрон е заключен към държача с помощта на специални крепежни елементи, а вътре в този патрон има кръгъл диск, обграден с малки примки, всяка от които е завързана с кабел, завършващ с малка тежест, с листове защитна тъкан, опънати между съседни кабели, подобно на спиците и панелите на истински чадър. Когато системата получи дистанционен сигнал, указващ приближаващ дрон, механизъм за изхвърляне изстрелва патрона навън, докато задвижващият мотор го завърта, а центробежната сила, същата физика, която изхвърля вода от въртящ се чадър или кал от велосипедна гума, изхвърля претеглените кабели и платнени панели навън в широка мрежа, предназначена да улови витлата или корпуса на дрона, преди той да достигне превозното средство.

Баражните боеприпаси, обикновено наричани FPV дронове, защото пилотите ги управляват с помощта на изображение от камера от първо лице,

предавано на очила или екран, се превърнаха в едно от определящите оръжия на войната в Украйна, достатъчно евтини за масово производство от десетки хиляди и достатъчно прецизни, за да унищожат танкове, камиони и бронирани машини, струващи много повече от самия дрон. Руските сили отговориха на тази заплаха с ескалираща серия от импровизирани и сега все по-формализирани контрамерки, заварявайки метални клетки и ламелна броня върху танкове в конфигурации, наречени от украинските и западните наблюдатели „клетки за справяне“, и наскоро патентовайки специално създадени решения, вместо да разчитат единствено на импровизация на бойното поле. Този патент за въртящ се чадър се присъединява към нарастващ списък, който включва гъвкава, дървовидна система за брониране с пръти, наречена Одуванчик, руски за глухарче, патентована по-рано тази година, за захващане на дронове върху гъвкави фибростъклени пръти, преди да могат да детонират срещу корпуса, и отделна система за изстрелване на мрежи, патентована от руската Военноинженерна академия „Карбишев“ специално за бронетранспортьора БТР-82А, която изстрелва мрежи от монтирани по периметъра контейнери, когато малък бордов радар засече приближаващ се дрон.

Според патентното заявление, руски инженери са построили експериментален прототип на въртящото се устройство за чадър през 2024 г., като са внедрили само част от пълния набор от функции на дизайна, и са го монтирали в задната част на пикап за тестване. Инженерите използваха потребителски квадрокоптер DJI Mavic, за да симулират атакуващ боеприпас, насочвайки го към камиона отзад по начин, който патентът описва като модел на приближаване на преследващ ловец, имитирайки как истински FPV дрон често преследва движещо се превозно средство от неговия сляп заден ъгъл, преди да се пикира, за да го убие. Механизмът за изхвърляне е задействан на разстояние от приблизително 3,5 метра от камиона и разгънатият защитен слой успешно е свалял симулирания дрон от въздуха, като патентът отбелязва, че симулираната детонация на дрона е станала на приблизително 3 метра от превозното средство - разстояние, което според авторите на патента значително подобрява шансовете на превозното средство за оцеляване в сравнение с директно попадение.

Патентоването на устройство в Русия не гарантира, че то някога ще достигне до фронтовите части в голям мащаб, а изследователските институции, свързани с отбраната, в страната са подали широк спектър от концепции за борба с дронове през последните две години, вариращи от истински използвани контрамерки до експериментални проекти, които никога не преминават през прототипни тестове. Това, което този ротационен патент потвърждава, е колко далеч са готови да стигнат руските военни инженери във физическо и механично отношение, за да решат проблем, който заглушаването, електронната война и бронирането не са решили напълно сами по себе си, тъй като дрон, управляван от човек-пилот, гледащ видео на живо, или все по-често от бордов изкуствен интелект без никаква радиовръзка, не винаги може да бъде спрян чрез прекъсване на сигнал, който може дори да не съществува.