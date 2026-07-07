Марин Льо Пен бе осъдена на три години условно по делото за евросредствата

Апелативният съд в Париж осъди Марин Льо Пен на три години лишаване от свобода по делото за неправомерно използване на европейски средства. Две години от тях са условно, а една от тях е с носене за електронна гривна.

Съдиите наложиха забрана на Льо Пен от 15 месеца, през които няма да може да се кандидатира за избираема длъжност. Това на теория прави възможно нейното явяване на френските президентски избори догодина, чийто първи тур е насрочен за 18 април, а втори тур - за 2 май, тъй като срокът на забраната е валиден от датата на първоинстанционния процес срещу крайнодясната лидерка, тоест от 31 март 2025 г.

Апелативният съд обяви и, че Льо Пен трябва да плати глоба от 100 000 евро.

На първа инстанция миналата пролет Льо Пен беше осъдена на четири години затвор, от които две условно, на 5-годишна забрана да заема избираема длъжност и на 100 000 евро глоба.

В мотивите си Апелативният съд посочи, че наложените санкции са съобразени със „свободата на кандидатурите“ и „свободния избор на избирателите“, които определя като основно условие за демократичния процес.

Лидерката на „Национален сбор“ беше призната за виновна за присвояване на средства от бюджета на Европейския парламент в качеството ѝ на евродепутат, както и за съучастие в присвояването на европейски средства като председател на партията.

Първоинстанционният съд вече беше признал Льо Пен, още 24 бивши евродепутати, парламентарни сътрудници, счетоводители и самата партия за виновни в изграждането на схема, действала между 2004 и 2016 г., при която средства от Европейския парламент са били използвани за заплащане на партийни служители във Франция.

Дали Льо Пен ще се кандидатира на президентските избори все още не е ясно.

"Когато си кандидат за президент, трябва да бъдеш напълно свободен да се придвижваш, а това не е така, ако носиш електронна гривна“, каза тя миналата седмица пред телевизия LCI.

Очаква се Льо Пен да обяви окончателното си решение дали ще се кандидатира в интервю за централната емисия новини на телевизия TF1 в 21:00ч. българско време, предаде АФП.