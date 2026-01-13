Апелативното дело срещу Марин Льо Пен започна

Френският крайнодесен лидер Марин Льо Пен, председател на парламентарната група на "Национален сбор" в долната камара на френския парламент, се яви днес в съда на първото заседание по апелативното дело, в което залогът е дали тя ще може да се кандидатира на президентските избори във Франция през 2027 г., след като по-долна съдебна инстанция миналата пролет я осъди на четири години лишаване от свобода и на забрана от пет години.

Присъдата беше наложена на Льо Пен по дело за неправомерно използване на европейски средства, предадоха световните агенции. Очаква се апелативният процес да продължи около пет седмици и да приключи на 12 февруари, а присъдата по него да бъде обявена преди лятото.

На първа инстанция Льо Пен беше осъдена на 31 март миналата година. Забраната й да се кандидатира в продължение на 5 години за избираема длъжност влезе в сила незабавно тогава. Присъдата й от четири години лишаване от свобода не влезе тогава в сила незабавно. От тези четири години две са условно, а две под домашен арест при носене на електронна гривна.

Присъдата на първа инстанция беше наложена, след като Льо Пен и осем бивши депутати от нейната партия "Национален сбор" бяха признати за виновни в злоупотреба с над 4 милиона евро европейски средства, които не са били използвани по предназначение. Освен това съдът наложи на Льо Пен наложи глоба от 100 000 евро, като тази част от присъдата също не влезе в сила незабавно. Льо Пен и останалите подсъдими обжалваха присъдата.

При пристигането си днес в Апелативния съд в Париж Льо Пен не направи изявление. Вчера обаче тя заяви, че единствената ѝ стратегия на защитата по време на делото ще бъде същата като по време и на първото - да каже истината.

“Делото ще бъде преразгледано и разгледано от нови съдии. Надявам се да ги убедя в невинността си”, каза още Льо Пен.

Ако съдът потвърди присъдата на Льо Пен, се очаква на изборите догодина да се кандидатира ръководителят на "Национален сбор" Жордан Бардела, смятан за протеже на Льо Пен. / БТА