Украйна стои зад атентата срещу олигарха Вадим Ермолаев в Монако?

Украинските служби може да стоят зад атентата в Монако срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев, предаде френският в. Le Figaro, позовавайки се на свои източници от разследването.

Украинската служба за сигурност (СБУ) е отправила по-скоро "предупреждение" към него, вместо да се опитва да го убие наистина, посочва изданието.

Разследващите проучват няколко възможни маршрута за бягство, като основната теория предполага, че беглецът е избягал към Италия. Служителите на реда отказаха коментар дали заподозреният е действал по заповед или е получил помощ по време на бягството си, отбелязвайки, че самоличността му не е окончателно установена.

Вадим Ермолаев пострада от взрив в понеделник вечерта в жилищна сграда в Монако

Ермолаев е един от най-богатите украинци, основател на корпорацията Alef, занимаваща се със селско стопанство, строителство, недвижими имоти, транспорт, както и производство на вино и луксозни алкохолни напитки. През 2019 той се отказва от украинското си гражданство, а от 2023 година е под украински санкции заради бизнеса си на анексирания от руснаците полуостров Крим.

58-годишният Ермолаев е получил кипърско гражданство през след 2010 г. и живее в Монако поне от 2021 г. Състоянието си е натрупал в Днепър (бившия Днепропетровск) - голям индустриален и университетски град в Украйна, като се е развил успешно в строителния сектор.

Ермолаев е сред многото бизнесмени в постсъветското пространство, които натрупаха бързо богатство, възползвайки се от хаотичното разпадане на СССР през 1991 г., посочва AFP.

През декември 2023 г. украинският президент Володимир Зеленски наложи срещу Ермолаев санкции за срок от десет години. Киев го обвинява, че продължава да търгува с вино и спиртни напитки в Крим, анексиран от Москва през 2014 г., и по този начин плаща данъци на руската държава по време на войната срещу Украйна.

Според предварителните данни на следствието, в понеделник вечерта неизвестен мъж е оставил във фоайето на сградата, обитавана от Ермолаев и семейството му, раница с взривно устройство, след което се укрил. Бомбата избухнала при влизането на семейството в сградата.

Властите в Монако все още не са съобщили официално самоличността на никой от пострадалите, но заявиха, че те са били семейство и изглежда са станали умишлена цел на нападението.

В изявлението си прокуратурата нарече взрива опит за убийство и заяви, че властите в съседна Франция оказват помощ в разследването.