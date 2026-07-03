Въоръжена и опасна украинка е основен заподозрян за експлозията в Монако

Украинка, определена като "въоръжена и опасна“, се очертава като основен заподозрян за взрив в Монако, при който бяха тежко ранени олигарх Вадим Ермолаев, неговата любовница и синът им.

Главният прокурор на Монако Стефан Тибо потвърди вчера, че заподозряната за нападението е украинка на възраст между 30 и 40 години, която по документи живее в Германия.

"Издадена е заповед за арест на заподозряната, за която от тази вечер ще бъде в сила "червена бюлетина“ на Интерпол", каза още Тибо.

Високопоставен източник от разследването посочи, че жената се е "опитала да изглежда като мъж“ по време на нападението, но е била разпозната от свидетел.

Според него е вероятно тя да се укрива в Италия заедно със съучастници, но е възможно да е стигнала чак до Балканите.

Твърди се, че основната заподозряна е взела на прицел милиардера Вадим Ермолаев (58 г.), любовницата му Анна Насобина (46 г.) и малкия им син в понеделник вечерта.

Жената, чието име все още не е оповестено публично, е била заснета пред "Sun's Palace“ – луксозна жилищна сграда, собственост на Ермолаев. Именно във фоайето, малко преди 21:00 ч., избухнала оставена там раница, след като жената я взривила дистанционно чрез мобилен телефон

След експлозията на любовницата на олигарха са ампутирани и двата крака. Двамата са получили тежки шрапнелни рани и изгаряния.

"Основната заподозряна беше разпозната от свидетел. Става въпрос за украинка на възраст между 30 и 40 години", споделя източник от разследването.

Кадри от близки камери за видеонаблюдение показват жената, облечена с черна шапка тип "кофа“ (bucket hat), да бяга пеша през границата към Франция, където няма гранични пунктове.

Според разследващите тя се е насочила към френския град Босолей, след което е продължила към Италия.

Съдебните власти във Франция и Монако са образували наказателно производство за "опит за убийство“, "поставяне на взривно устройство на обществен път с престъпна цел“ и "престъпен сговор“.

Според същите източници от службите за сигурност, камерите са заснели заподозряната в района още в понеделник сутринта – преди тя да се върне, за да постави бомбата.

Един от източниците посочи, че тя вероятно се е намирала "на около 12 метра разстояние“, когато е задействала устройството.

Коя е любовницата на олигарха?

Анна Насобина е съосновател на Club Eclectique, частно дружество за членове и литературно изкуство, регистрирано на Оксфорд Стрийт със свързан офис в Монако. Създадено е през 2016 г.

Събитията на клуба включват руски артисти с прокремълски връзки, а сред посетителите са членове на московската диаспора в Лондон.

На едно събитие през 2017 г., което Насобина организира, в чест на балетната легенда Рудолф Нуреев, присъстваха гости, включително Софи Елис-Бекстор, Ясмин Милс, дизайнерът Жулиен Макдоналд, кралицата на партитата Джо Ууд, певицата Камила Кърслейк и актрисата Камила Ръдърфорд.

На свой ред съпругата на Ермолаиев, Анна Ермолаиева, използва високо охранявана семейна вила в Сен Жан Кап Фера, близкия курортен град на Френската Ривиера, който е вторият най-скъп жилищен район в света след Монако.

Вероятно е заподозреният да е използвал така наречения телефон "burner“ - такъв, който може да се закупи сравнително евтино, без да се предоставя никакъв вид идентификация.

Такива телефони често се използват от нарушители на закона и след това се изхвърлят, след като е извършено престъпление.

Стефан Тибо, прокурорът от Монако, който ръководи разследването в Монте Карло, заяви, че властите се опитват да арестуват заподозрения за атентата.

Полицейски и френски армейски хеликоптери с прожектори и множество дронове са били видени в зоната на издирване през дните и нощите след нападението.