Защо Беларус избягва по-голяма роля във войната в Украйна

На 26 юни беларуският президент Александър Лукашенко посети северозападната част на Русия, за да се срещне с руския президент Владимир Путин. По време на срещата в резиденцията на Путин във „Валдай“ двамата обсъдиха търговските и икономическите отношения между Беларус и Руската федерация. Агенция Ройтерс съобщи, че Лукашенко и Путин са обсъдили и въпроси, свързани с регионалната сигурност. Според Блумбърг преговорите им са продължили два дни.

На пръв поглед такава среща изглежда рутинна. Обсъжданията между Лукашенко и Путин са добре известни – двамата лидери редовно обсъждат икономическите и търговските отношения, сътрудничеството в областта на сигурността и енергийната сигурност. Срещите между беларуски и руски официални лица също се увеличиха след началото на мащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г., пише Forbes.

Но моментът, в който се проведоха разговорите миналия месец, е важен. Според Центъра за стратегически и международни изследвания руската армия е понесла 1,4 милиона жертви от началото на военното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Освен това Атлантическият съвет съобщи, че Руската федерация е загубила десетки милиарди долари поради икономическите санкции, наложени на Русия от международната общност, за да я накаже за войната. Руснаците са загубили също така военно оборудване и превозни средства на стойност десетки милиарди долари.

Правителството на Северна Корея изпрати най-малко 11 000 войници, за да подпомогне Русия във войната в Украйна.

Междувременно Иран е продал ракети и дронове на Русия. Накрая, Путин разчиташе силно на своя съюзник Лукашенко по време на войната. Според доклад на "Уол Стрийт Джърнъл" през юни Путин е поискал от Беларус да окаже по-голяма помощ на Русия във войната в Украйна (въпреки че руското правителство отрича това твърдение).

Когато през февруари 2022 г. започна пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, беларуското правителство позволи на руснаците да изстрелват ракети от беларуска територия към Украйна. По време на началните етапи на войната Руската федерация също така транспортира руски войници и военна техника по железопътен транспорт от Русия до Беларус, използвайки Беларус като стартова площадка за Украйна. Някои руски войски дори останаха в беларуски казарми.

Освен че Беларус позволи на руски войници и техника да бъдат транспортирани през беларуска територия за пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, руснаците също така работиха за укрепване на националната сигурност на Беларус. Например, руснаците и беларусите проведоха военни учения, симулиращи сценарии за противовъздушна отбрана и наземни бойни действия. Освен това, според Лукашенко, Русия е предоставила на страната му военна техника и оръжия. През ноември 2025 г. Лукашенко обяви, че Русия е разположила балистични ракети със среден обсег, известни като Орешници, в Беларус.

Въпреки това сътрудничество между беларуското и руското правителство, Лукашенко се въздържа от изпращане на беларуски войници в Украйна. Когато през февруари 2022 г. започна пълномащабното нахлуване, десетки беларуски военни офицери подадоха оставка в знак на протест срещу решението на Лукашенко да помогне на Русия във войната. Някои беларуски войници дори напуснаха беларуската армия, за да се присъединят към доброволчески батальони, сражаващи се в Украйна.

Освен протестите на някои беларуски военни офицери и войници, много беларуски граждани също се противопоставят на участието на Беларус в пълномащабното нахлуване на Русия. Според проучване на Chatham House от 2025 г., 40% от беларусите „не подкрепят военните действия на Русия в Украйна“. С други думи, войната на Русия в Украйна е непопулярна сред голяма група беларуски граждани, реалност, която би могла да застраши властта на Лукашенко, ако той се ангажира повече със страната си.

Беларуският президент е наясно също, че украинският президент Володимир Зеленски е започнал срещи с членове на беларуските демократични сили (беларуската опозиция). Зеленски се срещна с беларуския опозиционен лидер Светлана Тихановская през януари и май, по време на които обсъдиха отношенията между Беларус и Украйна. И двамата предупредиха за ескалация между Беларус и Украйна и се надяваха, че отношенията могат да бъдат възстановени.

Тези срещи между Зеленски и Тихановская може би са допълнително обезкуражили Лукашенко да изпрати беларуски войски в Украйна. Присъединяването към руската инвазия би било възприето негативно от беларуските граждани и би засилило позицията на беларуските демократични сили, надяващи се да свалят Лукашенко. Беларуският президент изглежда не желае да поеме този риск.

Но тъй като Лукашенко се надява да запази властта и ролята си в Беларус, се съобщава, че Русия продължава да оказва натиск върху Беларус да се присъедини към борбата в Украйна. Срещата между Лукашенко и Путин през юни беше необявена, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че след срещата между лидерите на Беларус и Русия няма да бъдат публикувани изявления за пресата.

Тъй като пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна продължава, е възможно Путин да увеличи честотата на разговорите си с Лукашенко. Какво ще се получи от тези срещи, свързани със сигурността, обаче, предстои да видим.

Експерти по национална сигурност, политици и наблюдатели на руско-украинската война ще бъдат любопитни да видят как ще се развият отношенията на Лукашенко с Путин по-късно тази година. Във време, когато Руската федерация е изправена пред икономически предизвикателства и докато Руската федерация продължава да губи значителни жертви, Путин вероятно ще продължи да се среща със своите съюзници, включително Лукашенко, тъй като Русия се стреми да осигури по-голяма подкрепа за войната в Украйна.