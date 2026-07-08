Съвместният щаб на японското министерство на отбраната съобщи за десет случая на китайски военноморски дейности и една актуализация за съвместната дейност на самолети между Китай и Русия през 7-дневния период от 25 юни до 1 юли, тъй като операциите на китайски военни кораби в международните проливи около Япония са се засилили. Няколко групи военни кораби на ВМС на Китайската народноосвободителна армия (НОАК) наскоро преминаха през международните проливи около Япония, преди да влязат в Западния Тихи океан, като само на 29 юни бяха публикувани пет отделни актуализации за тези преминавания, пише MWM. Те включват както отделни военни кораби, плаващи до и от открития океан, така и пълни военноморски формирования, провеждащи тренировки в далечно море, като отделните преминавания на разрушителите тип 055 „Нанчан“ и „Дунгуан“ са сред най-забележителните.

С 13 000 тона, тип 055 е най-големият клас надводни бойни кораби в НОАК

и се смята за най-боеспособния разрушител в света. Доклад на британския мозъчен тръст за отбрана IISS посочва, че корабът представлява "крачка в способностите на ВМС на НОАК да организират самостоятелни разполагания на далечни разстояния или групови операции" и "може би е най-способният многофункционален надводен боен кораб, който в момента е в морето", превъзхождайки дори по-тежки кораби с размерите на крайцери. С всеки от тях интегрирани 112 вертикални стартови клетки, те имат значително по-голяма огнева мощ от американските и японските разрушители като класа Arleigh Burke и класа Maya, които и двата интегрират само 96 клетки. Разширените възможности на Type 055 и ограниченият потенциал за модернизация на класа Arleigh Burke се считат за основни фактори, които карат ВМС на САЩ да ускорят работата по програма за разрушители от следващо поколение.

Високата интензивност на преминаванията на разрушители Type 055, по-леки разрушители Type 052D и Type 052C и фрегати Type 054A през проливите около Япония беше оценена от китайски анализатори като "демонстрираща всеобхватните офанзивни и отбранителни способности на ВМС на НОАК в далечното море". Анализаторите подчертаха по-специално факта, че "Дунгуан" вече е използван за бойно ориентирано обучение в далечни води, въпреки че е въведен в експлоатация едва през март. Китай разчита в голяма степен на международните водни пътища на проливите Осуми, Цушима и Мияко, за да разполага военни кораби в Тихия океан, което е направило влиянието върху Япония и правата за базиране там високо ценени от държавите от Западния блок.

Значително предимство на разрушителя тип 055 пред конкурентните класове е интегрирането на двулентова радарна система, като САЩ се стремяха да интегрират такава система в своите разрушители клас Zumwalt, но безуспешно. Такива радари осигуряват особено висока степен на ситуационна осведоменост, включително възможности за откриване отвъд хоризонта. През май за първи път беше потвърдено, че ВМС на НОАК са интегрирали разрушител клас тип 055 със система за ранно предупреждение и контрол във въздуха (AEW&C) KJ-500, което подчертава значителното предимство в ситуационната осведоменост, осигурено от разполагането на Китай на най-големия модерен флот от средни и тежки AEW&C в света. Това допълва особено широката гама от усъвършенствани типове крилати и балистични ракети, които разрушителите могат да интегрират, и може да поддържа насочване на много големи разстояния с помощта на ракети като YJ-20 и YJ-100.