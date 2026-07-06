Китай извърши изпитание на стратегическа ракета, изстреляна от подводница

Китайската народноосвободителна армия (КНОА) извърши успешно изпитание на стратегическа ракета, изстреляна от подводница, съобщи Синхуа.

Военноморските сили на КНОА посочиха, че днес по обед (местно време) стратегическа ядрена подводница е извършила успешен пробен пуск на стратегическа ракета с макет на бойна глава в посока на съответните открити морски пространства в Тихия океан. Боеприпасът се приземи в точно определените води, допълват въоръжените сили на Пекин.

Изстрелването с изпитателна цел е част от рутинната програма на провежданото всяка година учение на Военноморските сили на КНОА, съобщиха китайските ВМС, като добавиха, че китайската страна вече е уведомила предварително съответните държави.

Изпитанието е в съответствие с международното право и международната практика и не е насочено срещу нито една конкретна държава или цел, според същия източник.

Новината за изпитанието предизвика критики и опасения от страна на Япония, Австралия и Нова Зеландия, отбелязва Ройтерс.

Австралийският външен министър Пени Уонг каза, че Китай е уведомил правителството за планирания тест, но подчерта, че изстрелването е "дестабилизиращо" за региона.

"Австралия ясно заяви, че този планиран тест се случва на фона на бързо натрупване на военна сила от страна на Китай, което не предлага прозрачност и уверения за намеренията, каквито регионът очаква", заяви тя на пресконференция в Сува, столицата на Фиджи.

Японското правителство от своя страна съобщи, че е било уведомено за предстоящото изстрелване и е призовало Китай да го преразгледа.

"Изразихме сериозна загриженост относно засилената активност на китайските въоръжени сили", заяви Токио, добавяйки, че японската брегова охрана е била предупредена вчера от китайските власти за евентуално падане на отломки от космоса в японската Изключителна икономическа зона (ИИЗ). Според агенция Киодо ракетата е паднала извън зоната.

Министърът на външните работи на Нова Зеландия Уинстън Питърс каза, че страната е дълбоко обезпокоена от изпитанието, за което е била уведомена "часове" преди изстрелването.

"Нова Зеландия смята това за нежелано и тревожно развитие. Ние, както и съседите ни в други тихоокеански държави, нямаме интерес Китай да използва южната част на Тихия океан като място за изпитание на ракетните си възможности", заяви Питърс.

Китай последно е изършвал изпитание на междуконтинентална балистична ракета през 2024 г., припомня Ройтерс.

Министърът на външните работи на Папуа Нова Гвинея Джъстин Ткаченко също потвърди днес, че Китай го е информирал за намерението си да извърши в Тихия океан изпитание с изстрелване на ракета, способна да носи ядрена бойна глава, предаде Франс прес.

"Да, Китай ме уведоми. Лично получих обаждане от китайския посланик", заяви първият дипломат на Папуа Нова Гвинея.

Китай и Русия започнаха днес съвместното военно учението "Общо море 2026" в китайското пристанище Циндао, провинция Шандун.

Създаден е съвместен команден център, включващ оперативни групи от военноморските сили на двете държави.

Учението ще протече в три етапа: съсредоточаване на силите, планиране в пристанището и действия в открито море. Първата част приключи вчера.

След церемонията по откриването двата флота организираха тренировки за командна и тактическа координация. Съвместното командване обсъди задълбочено ключовите елементи от морската фаза.

Следващата стъпка е участващите бойни кораби да излязат в морето край Циндао, за да участват в учения в области като съвместно разузнаване, противовъздушна и противоракетна отбрана, както и тренировки с използване на бойни снаряди.

(БТА)