Япония разширява износа на оръжия, скъсвайки със следвоенния пацифизъм

Във вторник японското правителство предприе стъпки за разрешаване на продажбата на повече оръжия в чужбина, в най-новата промяна в отклонение от пацифистките политики, наложени след Втората световна война, тъй като се бори с нарастващите заплахи за сигурността от страна на Китай и бързо променящия се световен ред.

Премиерът Санае Такаичи и нейните висши служители, на среща в Токио, отмениха дългогодишните ограничения върху продажбата на оръжия, произведени в Япония, в чужбина. Ходът идва дни след като Япония посрещна повече от 30 пратеници на НАТО за посещение, целящо да покаже по-силни връзки, и след като Токио сключи сделка за 6,5 милиарда долара за доставка на военни кораби на Австралия, пише NYT.

Такаичи заяви в публикация в X, че промяната е необходима в "все по-предизвикателна среда за сигурност".

Такаичи, откровена критичка на Пекин, която дойде на власт миналата година, се стреми да укрепи отбранителната индустрия на Япония и да изгради по-разнообразна мрежа от съюзници, на фона на нарастващата несигурност относно надеждността на основния й партньор – Съединените щати. Япония се надява, че облекчаването на правилата за износ може да помогне за укрепване на възпиращия ефект в региона, като покаже на Китай, Северна Корея и Русия, че демократичните държави около Тихия океан изграждат глобална верига за доставки на оръжие.

Одобрените във вторник промени ще освободят от ограничения отбранителните изпълнители, като им позволят да продават системи за смъртоносно оръжие на 17 държави. Това ще позволи на Япония да предостави модерни фрегати на Филипините, например, или подводници на Индонезия. Но Япония все пак ще забрани прехвърлянето на смъртоносно оръжие към държави, които са в активни военни действия, освен ако висши длъжностни лица не преценят, че националната сигурност е застрашена.

Войните в Иран и Украйна изчерпаха запасите от боеприпаси по целия свят, подхранвайки опасенията, че американските съюзници могат да бъдат уязвими към атаки. Макар експертите да заявиха, че решението на Япония може би няма да допринесе много за преодоляване на недостига в краткосрочен план – ще отнеме време да се набере производство – то би могло да помогне за попълване на глобалните запаси в дългосрочен план.

Длъжностни лица от НАТО заявиха, че приветстват помощта на Япония.

Анита Нергаард, постоянният представител на Норвегия в НАТО, която помогна за организирането на тридневно посещение на около 30 посланици в Токио миналата седмица, заяви, че промените ще позволят по-голямо сътрудничество в отбранителната промишленост с Япония и ще бъдат „наистина ценни за нас, за Европа и за целия алианс“.

Япония, която прие пацифизма след Втората световна война, постепенно облекчи ограниченията върху износа на оръжие през последното десетилетие, като позволи някои изключения, например за спасителни цели, наблюдение или по силата на лицензионни споразумения.

Във вторник Такаичи отговори на опасенията, че Япония се отказва от своя следвоенен пацифизъм, като написа, че „няма абсолютно никаква промяна в нашия ангажимент да се придържаме към пътя и основните принципи, които следваме като мирна нация вече над 80 години след войната“.

Япония засилва присъствието си в момент, когато САЩ са отвлечени от войната в Иран.

Решението на администрацията на Тръмп да изтегли част от военните си сили от Азия през последните седмици, за да подкрепи войната, подхрани опасенията относно ангажимента на САЩ към региона.

Промяната в политиката засилва напрежението с Китай, който обвини Такаичи, че възкресява милитаризма от времето на Втората световна война. През последните пет месеца Китай разгърна вълна от икономически репресии срещу Япония, за да накаже Такаичи за изявлението ѝ, че Япония би могла да се намеси военно, ако Пекин атакува Тайван.

Напрежението се засили от миналия петък, когато Япония изпрати военен кораб през Тайванския пролив. В отговор Китай заяви в неделя, че изпраща военни кораби през воден път близо до южната част на Япония, в близост до префектура Кагошима.

Япония трябва „да действа разумно в областта на отбраната и сигурността и да спре да върви по грешния път“, заяви Мао Нин, говорителка на китайското външно министерство, когато беше попитана за възможни промени в правилата за износ на неотдавнашна пресконференция.

Посланикът на САЩ в Япония Джордж Глас написа в X, че промяната ще спомогне за укрепване на отбранителните способности на американските и японските съюзници и ще "проправи пътя към по-сигурен и стабилен Индо-Тихоокеански регион".

Изправена пред все по-непредсказуемата външна политика на президента Тръмп, Япония е заложила на няколко коня. Такаичи наскоро посрещна в Токио редица европейски официални лица, включително лидерите на Великобритания, Франция, Италия и Полша. През следващите седмици се очаква тя да посети Виетнам и Австралия.

Делегацията на НАТО, която посети Япония миналата седмица, беше най-голямата откакто Токио установи партньорство с организацията преди повече от десетилетие.

Япония и НАТО са изправени пред предизвикателството да се справят с Тръмп,

който критикува Япония и страните от НАТО за липса на подкрепа във войната в Иран.

Дан Некулаеску, постоянен представител на Румъния в НАТО, който също помогна за ръководството на делегацията, заяви, че опасенията относно ролята на Съединените щати не са доминирали разговора в Токио.

Япония постепенно промени подхода си към оръжията, тъй като се стреми към по-голяма роля в глобалната сигурност. През 2014 г. Шинзо Абе, тогавашен министър-председател на Япония и ментор на Такаичи, ревизира разпоредбите, за да позволи износ на оръжия за международни усилия за сигурност, като мисиите за поддържане на мира на ООН. Това сложи край на строгата забрана, която беше в сила в продължение на почти 50 години.

Правилата се промениха отново през 2023 г., когато Япония разреши продажбата на модерни системи за противовъздушна отбрана на Съединените щати по силата на лицензионно споразумение. Този ход помогна за подсилване на американските военни запаси в момент, когато Вашингтон помагаше на Украйна в борбата ѝ срещу Русия.

На световния пазар търсенето на японско военно оборудване е силно. Съюзниците на Япония проявяват голям интерес към нейните фрегати и патрулни кораби, както и към ракети, радари, бойни самолети и системи за борба с дронове.

В събота японското правителство финализира договори за доставка на първите три от 11 кораба за австралийския флот, като доставките ще започнат през 2029 г. Корабите са стелт фрегати от клас „Могами“, които разполагат с високотехнологични радарни и сонарни системи, както и с някои способности за разминиране.