Гигантските стенописи на Ким в Северна Корея издигат култа към личността на нови висоти

В Северна Корея се появиха гигантски стенописи на Ким Чен Ун в градове из цялата страна, което е поредният знак за култа към личността около върховния лидер, който оспорва тези на баща му и дядо му.

Големите изображения показват усмихнатия Ким на обществени площади, където се провеждат масови "митинги за покорство". Новинарският уебсайт NK News е идентифицирал стенописите в поне осем от провинциалните столици на Северна Корея, въз основа на изображения, публикувани от държавните медии, и общо на 39 места.

Те показват Ким да се усмихва добродушно в сцени, които подчертават обожанието на неговия народ, изобилието на селското стопанство на страната и мощта на нейната инфраструктура. В град Хеджу той е показан да стои до двама фермери в поле със златно зърно. В Уонсан той стои пред бетонен язовир.

В Хамхун, в стенопис с размери над 9 на 14 метра, той стои пред огромна тълпа и севернокорейско знаме с надпис: "Да живее Корейската работническа партия, организатор и лидер на всички победи на корейския народ!"

Огромни статуи на покойния баща и дядо на Ким, Ким Чен Ир и Ким Ир Сен, могат да бъдат открити в цялата страна и са места за поклонение, където севернокорейците се покланят с благоговение и оставят цветя. Но откакто той наследи баща си през 2011 г., изображенията на по-младия Ким постепенно стават все по-забележими.

Художествено изображение на лицето му беше видяно за първи път през 2019 г., оформено от хиляди табели, държани на масово събитие на стадион в Пхенян

Друг портрет се появи три години по-късно на събитие, отбелязващо първото десетилетие от управлението му, а след това той започна да се появява в пропагандни мозайки и картини.

Членове на Централния комитет на Работническата партия получиха значки за ревери с лика на Ким Чен Ун - въпреки че те не са изместили версиите, показващи двамата покойни лидери сред общото население.

Снимки на двамата покойни лидери са окачени във всяко училище, работно място и държавна институция, както и в много частни домове, но през 2024 г. те бяха видени за първи път редом с този на младия Ким.

Миналата година портретът на Ким Чен Ун беше показан самостоятелно, което допълнително засили впечатлението, че той се утвърждава на равна или дори по-висша основа от своите предци.

Единствената известна статуя на Ким се появи по държавната телевизия през март

Тя е малък каменен бюст, разположен на закрито в художествена изложба, който показва лидера в една от любимите му пози: натискане на бутона на детонатор, за да предизвика експлозия при откриването на нов строителен проект.

Разпространението на изображенията на Ким Чен Ун се случи успоредно с промените в севернокорейската конституция, които според някои анализатори централизират властта в негова ръка в още по-голяма степен, отколкото при неговите предци.

Баща му управлява чрез институции като Националната комисия по отбрана, докато Ким Чен Ун е съсредоточил властта си в Комисията по държавните въпроси и собствения си офис.