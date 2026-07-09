Петър Тодоров: Интересът към МВР се е засилил през последната година

Проверки за произхода на средства, съмнения за манипулирани регистри и взаимни обвинения поставят нови въпроси около полетите, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски.

Темата предизвика остър политически сблъсък, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че институциите вече работят по случая.

Полетите на Делян Пеевски

"Има сигнали, които касаят полети на лицето Делян Пеевски - над 227 за период от 8 години, които са от разностранни източници. Министърът започна проверка относно произхода на средствата за тези полети и лицата, които го придружават", коментира депутатът от "Прогресивна България" и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров в предаването "Денят ON AIR".

Той изрази мнение, че за първи път МВР започва да проверява информация, която публично е циркулирала в общественото пространство.

"Едва сега МВР имаше смелост да започне работа по тези сигнали. Сигурен съм, че ако се получат достатъчно данни за престъпна дейност или за доходи с престъпен произход, тези данни ще бъдат предоставени на прокуратурата за образуване на досъдебно производство", каза депутатът от "Прогресивна България".

Бюджет 2026

Проектобюджетът за МВР е приет по начина, по който е бил предоставен от Министерството на финансите, информира Тодоров.

"С този бюджет за 2026 г. достатъчно време закъсняхме. Това налага спешност за приемането му в този вид", добави гостът пред Bulgaria ON AIR.

Пенсионерите в МВР

Той увери, че темата за пенсионерите в МВР ще бъде разгледана при следващия бюджет, но не може с рязко движение да се махнат всички пенсионери от системата, като уточни, че това ще се случи по премерен начин, за да се даде път на младите, но без сътресения.

По думите му интересът към МВР се е засилил през последната година, но служителите трябва да бъдат назначавани при по-големи изисквания.

Необходимост от промени в закона

Според него през годините в МВР е имало силно политическо влияние.

Той заяви, че е виждал как това политическо влияние расте и как законът за МВР допуска един служител с 3-4 години стаж на низова длъжност "да бъде изстрелян във върховете" и да стане директор.

"Трябва да се преработи изцяло законът за МВР", подчерта Тодоров.

Доста дълго време има и.ф. главен секретар на МВР, но министърът трябва да направи предложение и да бъде издаден указ от президента.